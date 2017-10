Friedrichshafen Mehr als 80 Mobilfunkanlagen an 54 Standorten

Der Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag mit den Mobilfunkanlagen in Friedrichshafen. Die Zahl der Stationen ist in den vergangenen Jahren weitgehend konstant geblieben.

An 54 Standorten werden in Friedrichshafen insgesamt mehr als 80 Mobilfunkanlagen betrieben. Von der Innenstadt bis nach Ettenkirch oder Efrizweiler gibt es entsprechende Anlagen. Zwei weitere sind in der Otto-Lilienthal-Straße und in Lempfriedsweiler geplant. Der Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit wird sich am Donnerstagnachmittag mit dem Thema beschäftigen.

Im Jahr 2005 war die Stadtverwaltung vom Gemeinderat beauftragt worden, die Öffentlichkeit und den Umweltausschuss über die Entwicklung der Mobilfunk-Infrastruktur zu informieren. Laut Sitzungsvorlage sollte insbesondere über neu in Betrieb genommene und geplante Anlagen berichtet werden. Im September 2017 wurde die Karte der Standorte in Friedrichshafen zuletzt fortgeschrieben. Nach Angaben der Stadtverwaltung handelt es sich bei 35 der 54 bestehenden Anlagen um Einzelstandorte, die nur von einem Mobilfunkbetreiber genutzt werden. 19 Standorte werden von mehreren Betreibern genutzt. Insgesamt ist die Anzahl der Standorte und der Mobilfunkanlagen nach Angaben der Stadt in den vergangenen Jahren weitgehen konstant geblieben. Seit 2014 habe sich die Zahl der Anlagen um zwei reduzierte, gleichzeitig seien zwei neue Standorte in Planung (siehe Karte).

Proteste und einstimmiges Votum

Seit dem letzten Bericht im Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit im Oktober 2014 kam im vergangenen Jahr der Mobilfunkturm in der Harrößenstraße in Berg dazu. Der 35 Meter hohe Mast war in Berg allerdings nicht unumstritten. Bevor im Ailinger Ortschaftsrat das einstimmige Votum für den Bau fiel, hatten besorgte Berger in der Hoffnung auf einen anderen Standort eine Interessengemeinschaft gebildet. Dieser ging es unter anderem um die Frage, ob und welche Auswirkungen die Strahlung des Funkmastens auf die Gesundheit oder auf den Wert der Immobilien hat.

Der Standort in der Harrößenstraße soll künftig die beiden Anlagen in der Dekan-Rogg-Straße ersetzen. Die Mietverträge dort laufen bald aus. Anschließend wird laut Stadtverwaltung der Rückbau erfolgen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird die Telekom im Oktober außerdem damit beginnen, ihre Mobilfunkanlagen in der Stadt und den Ortsteilen auf die leistungsstärkere LTE-Technik umzurüsten. 95 Prozent der Bevölkerung in Deutschland will die Telekom eigenen Angaben zufolge bis Ende 2018 mit LTE versorgen. Auch in Friedrichshafen soll die Übertragungsqualität damit künftig weiter verbessert werden.