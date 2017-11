Friedrichshafen Mehr als 200 Kinder bei Martinsumzug durch den Kluftern

Bunte Laternen und strahlende Kinderaugen gehören zum Fest des Heiligen Martin. In Kluftern waren mehr als 200 Kindergarten- und Grundschulkinder zusammen mit ihren Eltern beim Martinsumzug. Zuvor versammelten sie sich in der Kirche St. Gangolf, um zusammen mit Pfarrer Ulrich Hund zu beten.

"Wir sind hier, weil der Heilige Martin so viel Licht in die Welt gebracht hat", sagte Pfarrer Hund. Durch das Teilen seines Mantels habe er Freude und Hoffnung geschenkt.

Kinder des Kindergartens Kluftern spielten die Kerzen namens Friede, Freude und Liebe, die aber immer wieder ausgeblasen wurden. Zum Glück gibt es die vierte Kerze mit dem Namen Hoffnung: "Solange es mich gibt, kann man auch die anderen immer wieder anzünden. Wenn es sein muss jeden Tag." Begleitet von der Jugendkapelle des Musikvereins Kluftern sangen die Kinder Martinslieder, bevor es zum Umzug durch den Ort ging.

Draußen wartete bereits der heilige Martin mit dem roten Mantel, gespielt von Reiterin Sandra Philipp, auf seinem Pferd. Begleitet von der Jugendkapelle zogen die Kinder mit ihren leuchtenden Laternen singend durch die Straßen. Besonders eindrucksvoll waren die Riesenlaternen der Viertklässler. Der Zug endete schließlich im Schulhof, wo es Punsch, Glühwein und Butterbrezeln gab. Der Erlös des St.-Martins-Festes geht in diesem Jahr an das Projekt "Ziegen für Familien in Benin".