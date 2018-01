Friedrichshafen Mehr als 100 Schüler informieren sich über Handwerksberufe

Eine Ausbildung zum Zimmerer oder zum Maurer? Beim Aktionstag "Handwerksberufe" an der Claude-Dornier-Schule in Friedrichshafen informierten sich am Mittwoch mehr als 100 Schüler aus Friedrichshafen und der Umgebung über berufliche Möglichkeiten.

Dass die Aufgaben eines Zimmerers gar nicht so einfach sind, merkt Sophie Brandeburg schnell, als sie vor der Hobelbank steht und Zug für Zug das in der Werkbank eingespannte Holz bearbeitet. "Ohne Schwung geht gar nichts", sagt die 15-Jährige und pustet die Holzspäne vom Klotz. Nach und nach wird aus dem flachen Ende eine Spitze. Ziel ist es, aus dem Holzstück einen großen Stift zu hobeln.

Sophie Brandeburg ist eine von etwa 110 Jugendlichen, die beim Aktionstag "Handwerksberufe" an der Häfler Claude-Dornier-Schule (CDS) mitgemacht haben. Die Veranstaltung sollte jungen Menschen bei der späteren Berufsentscheidung helfen. Hergeführt hat die Schülerin ihr großes Interesse am Beruf des Zimmermanns. "Ich weiß, dass mir die Arbeit mit Holz unheimlich viel Spaß macht", sagt sie. Ihr Blick folgt dem Hobel, den sie mit beiden Händen fest umklammert und hin und her bewegt. Tobias Hein, der eine Ausbildung zum Zimmerer absolviert, erklärt: "Es ist besonders wichtig, dass du mit der Faser hobelst. Ansonsten kann das Holz ausreißen. Nimm lieber weniger dicke Späne ab und fahr dafür mehrmals über die Oberfläche, dann wird das Ergebnis feiner und glatter." Der 15-Jährigen ist bewusst, dass es nicht viele Frauen gibt, die sich für einen Handwerksberuf entscheiden. "Wenn man das wirklich will, dann bekommt man das auch hin", findet sie. Das bestätigt auch Cornelia Ploner. "Ich muss mich manchmal schon gegen Vorurteile behaupten und mich erst einmal bei den Jungs beweisen", gesteht Ploner, die gerade ihr erstes Lehrjahr als Zimmerer absolviert. Trotz allem würden sich die Männer aber auch kümmern und ihr zum Beispiel bei schweren Gegenständen helfen, damit sie sich nicht "verlupft".

Großer Beliebtheit erfreut sich bei den Jugendlichen neben dem Beruf des Zimmerers auch der des Maurers. "Wir wollten mal schauen, was man alles so macht, wenn man Maurer ist", erzählt David Rühnel. "Wenn es mir Spaß macht, kann ich mir schon überlegen, das später wirklich zu machen." Auszubildende erklären dem Neuntklässler der Sommertalschule Meersburg zum Beispiel, was es mit dem Schalungsbau auf sich hat und wie eine Mauer gebaut wird.

Hinter die Kulissen des Berufes Kraftfahrzeugmechatroniker blicken Jasmin und Anncathrin beim Aktionstag. "Wir wollten einfach wissen, was es mit dem Job so auf sich hat", sagt Jasmin. Die Schülerin der Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth kann sich nach ihrem Abschluss nämlich überhaupt nicht vorstellen, vor dem Computer zu sitzen. Bei einem Handwerksberuf könne sie etwas machen und am Ende stolz das Ergebnis betrachten. Beide junge Frauen wissen am Ende des Tages nicht nur, wie man Schneeketten auflegt und Reifen wechselt. Sie sind auch ein wenig dreckig geworden und haben einen Einblick in die Montage eines Autos bekommen. "Schmutz macht uns nichts aus und Technik haben wir als Hauptfach in der Schule belegt – wer weiß, vielleicht wird es ja wirklich was mit dem Beruf des Kfz-Mechanikers", sagt Jasmin schmunzelnd.

Nachwuchssorgen

Trotz derzeit 358 Azubis im Bodenseekreis, die eine Handwerksausbildung absolvieren, gibt es weiterhin Bedarf. "Wir sind in einem Bereich, der die Nachfrage immer noch nicht deckt", sagt Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis. Die Zahlen seien relativ konstant geblieben. "Gegenüber dem Vorjahr verzeichnen wir ein Minus von 0,6 Prozent", sagt Beetz. Beliebtester Handwerksberuf sei aktuell der des Kraftfahrzeugmechatronikers, gefolgt von dem des Elektrikers. Auf Platz drei liegt der Beruf des Friseurs, an vierter Stelle der des Zimmerers. "Es ist für uns sehr wichtig, dass wir Aktionen wie den Handwerkstag an der Claude-Dornier-Schule haben", sagt Beetz. "Das Thema Handwerk muss in den Fokus gerückt werden, denn wir brauchen junge Menschen für die Aufgaben von morgen."