Friedrichshafen Mehr Geld für die Zeppelin-Stiftung

Die Stadt Friedrichshafen ändert die bisherige Dividenden-Regelung für die Stiftungsunternehmen. Vor allem die ZF und die Zeppelin GmbH werden künftig wesentlich stärker zur Kasse gebeten. Oberbürgermeister Andreas Brand will damit die gemeinnützige Zeppelin-Stiftung dauerhaft finanziell absichern.

Friedrichshafen – Deutlich steigen wird ab dem kommenden Jahr die Höhe der Dividenden, die die Stiftungsunternehmen, allen voran die ZF AG und die Zeppelin GmbH, an die Zeppelin-Stiftung zahlen werden. Bisher galt, dass in immer gleicher Höhe gezahlt wird, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage der Stiftungsfirmen, die mehrheitlich der Stadt gehören. Für 2018 wurde festgelegt, dass 18 Prozent des Gewinns nach Steuern an die Stiftung abzuführen sind, wie Oberbürgermeister Andreas Brand am Montag während eines Pressegesprächs erläuterte.

Werden die Zahlen für 2016 als Basis gelegt, dann hätte der Automobilzulieferer ZF statt wie bisher rund 50 Millionen Euro nach der neuen Regelung rund 145 Millionen an die Zeppelin-Stiftung bezahlen müssen. Für das Jahr 2016 hat ZF einen Gewinn nach Steuern in Höhe von rund 860 Millionen Euro ausgewiesen. "Die Unternehmen haben ihre finanzielle Leistungsbereitschaft bestätigt", sagte der OB. Jedes Jahr benötige die Zeppelin-Stiftung rund 85 Millionen Euro, um alle laufenden Projekte bezahlen zu können, so Brand. Die Differenz zu den eingehenden Dividenden-Zahlungen wird der gemeinnützigen "Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH" gutgeschrieben. Diese hatte die Stadt im November 2016 gegründet, um langfristig Kapital für die Zeppelin-Stiftung sammeln zu können. Ermöglicht hat dies eine Änderung im Steuerrecht aus dem Jahr 2014. Anders als die Zeppelin-Stiftung darf die Ferdinand gGmbH nachhaltig Vermögen aufbauen. Für die Zeppelin-Stiftung gilt die Regel, dass diese nur bedingt Finanzrücklagen bilden darf. Die sogenannte Freie Rücklage der Zeppelin-Stiftung darf fünf Millionen Euro nicht überschreiten.

OB Brand plant, dass die Ferdinand gGmbH in sieben bis zehn Jahren über rund eine Milliarde Euro an Kapital verfügt. Aktuell ist die städtische Tochter mit zehn Millionen Euro ausgestattet. Die aktuell wirtschaftlich gute Lage der Stiftungsbetriebe will die Stadt nutzen, um in der Ferdinand gGmbH Kapital zu sammeln, um die Zeppelin-Stiftung finanziell krisensicher zu machen.

Streit um die Zeppelin-Stiftung schwelt weiter

Völlig offen ist weiterhin, wann es einen Termin für eine Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen zur im Januar eingereichten Klage gegen die Zeppelin-Stiftung geben wird.

Warum gibt es noch keinen Termin? Die Richter der zuständigen Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen sind zurzeit immer noch mit der Vorbereitung beschäftigt. Gebremst werden sie, weil es immer noch keine Begründung der Klage durch Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin gibt. Der Zeppelin-Urenkel fordert, dass die Zeppelin-Stiftung in ihren alten Stand vor 1948 versetzt wird. Die Klage könne noch nicht abschließend begründet werden, da die Stadt keine Akteneinsicht gewähre, sagte der Sprecher von Albrecht von Brandenstein-Zeppelin auf Anfrage des SÜDKURIER. Die Stadt verweigere die Einsicht mit dem Hinweis, dass die angeforderten Unterlagen nicht Gegenstand des Verfahrens seien.

Wie ist die Haltung der Stadt? Oberbürgermeister Brand forderte am Montag das "aussichtslose Verfahren gegen die Zeppelin-Stiftung" solle beendet werden. Es werde immer deutlicher, um was es dem Zeppelin-Urenkel gehe. Dieser sei nicht nahe an den Menschen, wie es die Stadt mit der Zeppelin-Stiftung beispielsweise mit der Finanzierung von Kindergarten-Plätzen sei. Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin gehe es um die Nähe zum Geld – "nicht mehr und nicht weniger", fügte Brand hinzu. (dim)