Friedrichshafen Mehr Geld für Einsatzkräfte der Feuerwehr

Der Häfler Gemeinderat erhöht nach sechs Jahren die Aufwandsentschädigung für die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr.

Friedrichshafen (kbr) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen bekommen mehr Geld. Das hat der Gemeinderat in der Sitzung am vergangenen Montag einstimmig beschlossen. Bisher gibt es für die Feuerwehrleute eine Aufwandsentschädigung von 13 Euro pro Stunde. Der pauschale Stundensatz wird in zwei Schritten jeweils zum Jahreswechsel angepasst. Ab dem kommenden Jahr wird der Stundensatz auf 14 Euro angehoben, bevor er am 1. Januar 2019 auf 15 Euro erhöht wird.

Für die Stadt bedeutet die steigende Aufwandsentschädigung Mehrkosten von 16 800 Euro, die entsprechend der Erhöhung in zwei Schritten auf je 8400 Euro pro Haushaltsjahr anfallen. Im Haushaltsjahr 2018 werden somit laut Sitzungsvorlage 299 410 Euro für die Entschädigung der Feuerwehrleute bereitgestellt. 2019 sind hierfür 307 810 Euro eingeplant. Alle Gemeinderatsfraktionen begrüßten die Anhebung der Sätze für die ehrenamtlich geleisteten Stunden. Dass die Freiwillige Feuerwehr gestärkt werden muss, wird auch aus den Zahlen deutlich, die Stadtbrandmeister Louis Laurösch am Montag nannte. Die Belastungsgrenze der Ehrenamtlichen würde teilweise überschritten, sagte Laurösch. Allein in der Abteilung Friedrichshafen-Stadt sei man 2015 und 2016 je auf rund 470 Alarmierungen pro Jahr gekommen. Die Belastungsgrenze von ehrenamtlichen Kräften liegt bei nur 150 Einsätzen pro Jahr.

Die Schaffung von zwölf neuen Stellen, die der Gemeinderat ebenfalls beschlossen hat, werde von den Ehrenamtlern grundsätzlich begrüßt. "Das entlastet vor allem unsere Kameraden in der Stadtmitte bei den Einsätzen", so Laurösch. Vor allem unter der Woche tagsüber sei es aufgrund des Verkehrs schwierig, die Feuerwache rechtzeitig zu erreichen. Auch sei es heutzutage schwieriger, den Arbeitsplatz zu verlassen um zu einem Einsatz zu eilen. Diese Problematik wurde auch im Gemeinderat von Eberhard Ortlieb, dem Fraktionschef der Freien Wähler, angesprochen. Er richtete einen Appell an die Unternehmen, ihren Mitarbeitern die Feuerwehrarbeit zu ermöglichen.