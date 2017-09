Friedrichshafen Mehr Briefwähler als bei Wahl 2013

In Friedrichshafen zeichnet sich ein deutlicher Anstieg des Briefwähleranteils ab.

Eine Woche vor der Bundestagswahl haben bereits mehr als 8261 Wahlberechtige Briefwahlunterlagen im Rathaus angefordert, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Bei der Bundestagswahl 2013 waren es insgesamt nur 7096. Seit Jahren steigt der Anteil der Briefwähler kontinuierlich an. In Friedrichshafen hat die Stadt auf die steigende Zahl von Briefwählern reagiert: 2013 gab es noch sieben Briefwahlausschüsse. Dieses Jahr sind es bereits 12 Briefwahlausschüsse. Mit der Briefwahl ist ein wesentlich höherer Aufwand verbunden. Die Wahlbriefe werden geöffnet, der Wahlschein herausgenommen und auf seine Gültigkeit überprüft. Das Kuvert mit dem Stimmzettel kommt in die Urne. Diese darf erst um 18 Uhr, nach der Schließung der Wahllokale, geöffnet und dann die Stimmzettel ausgezählt werden. „Viele wollen den Sonntag frei planen können und nutzen deshalb die Briefwahl. Seit der Bundestagswahl 2009 ist es möglich, auch ohne Angabe eines Grundes per Briefwahl zu wählen“, erklärt Petra Schömer, Abteilungsleiterin Bürgerservice beim Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt.

Die Anträge zur Briefwahl können bis Donnerstag, 21. September, 12 Uhr unter www.friedrichshafen.de/wahlschein gestellt werden. Persönlich können die Unterlagen auch noch bis Freitag, 22. September, 18 Uhr im Rathaus, Adenauerplatz 1, abgeholt werden. Nach Vorlage der Wahlbenachrichtigung und eines Ausweisdokumentes erhalten die Wähler vor Ort ihre Unterlagen und können dann auch direkt im Rathaus ihre Stimme abgeben. Die Briefwahlunterlagen können von Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 13 Uhr, montags und dienstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr abgeholt werden. Donnerstags ist das Bürgeramt durchgehend von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Das Wahllokal 003 im Karl-Maybach-Gymnasium, Riedleparkstraße 45, wurde als repräsentativer Wahlbezirk ausgewählt. In diesem Wahllokal dürfen nur Stimmzettel mit besonderen Unterscheidungskennzeichnungen verwendet werden. Durch die hier verwendeten Stimmzettel wird nach männlichen und weiblichen Wählern sowie nach sechs Altersgruppen unterschieden. Wahlgeheimnis und Datenschutz bleiben bei der repräsentativen Wahlstatistik selbstverständlich gewahrt.

Gewählt wird in Friedrichshafen in 41 Wahllokalen. Daneben werden für die Auszählung der Briefwahlunterlagen zwölf Briefwahlausschüsse eingerichtet. Insgesamt sind am Wahltag rund 430 Helfer im Einsatz.