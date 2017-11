Friedrichshafen Max Raabe macht im GZH einfach glücklich

Der Sänger und sein Palast-Orchester unterhalten in Friedrichshafen fast 1400 Besucher.

Das große Versprechen an das Publikum, an diesem Abend glücklich zu werden, gab er gleich zu Beginn. Mit seinem neuen Song „Guten Tag, liebes Glück“ eröffnete Max Raabe am Montagabend im Graf-Zeppelin-Haus das Konzert, das er dort mit seinem Palast-Orchester gab. Und bereits mit diesem Lied hatte er die Besucher im fast ausverkauften, rund 1400 Menschen fassenden Hugo-Eckener-Saal auf seiner Seite. Noch bis Ende des Jahres sind Raabe und sein Orchester mit „Das hat mir noch gefehlt“ auf Tour. Dominiert wird diese von Titeln der 20er und 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Raabe hat sich erfolgreich der Musik der Goldenen 20er Jahre verschrieben. Doch in das Repertoire der aktuellen Tournee packte er auch geschickt seine neuesten Lieder wie „Der perfekte Moment wird heut verpennt“ . „Fahrrad fahr‘n“ gehört auch dazu. Dieses Stück hat einen schnellen modernen Drive, der gut ankommt. Auch in diesem Lied, geradezu eine Ode auf das Rad, blitzt im Text immer wieder der Schalk von Max Raabe durch. Schließlich sollen die Besucher während des gut zweistündigen Konzerts ihren Spaß haben: So ziehen Max Raabe und sein Palast-Orchester mit Raabes bekanntem Song „Kein Schwein ruft mich an“ durch die Welt – bestens auch lichttechnisch und mit Videoeinblendungen in Szene gesetzt.

Dass sich die Musiker des Palast-Orchesters auf Klamauk höchster Schule verstehen, stellen etwa Sven Bährens, Rainer Fox und Ulrich Hoffmeier zur großen Freude des Publikums unter Beweis, als sie die Geschichte von den Schweinchen, die sich vor dem Wolf fürchten, höchst amüsant in Szene setzen. Immer wieder nimmt sich Max Raabe während des Konzerts zurück, steht im Schatten auf der Bühne, während Mitglieder des Ensembles mit Soli brillieren. Musik wird hier meist mit Schauspielkunst gepaart. Kongeniale Partner sind dabei eins ums andere Mal Pianist Ian Wekwerth und Schlagzeuger Fabio Duwentester, der die Nachfolge des im März verstorbenen Vincent Riewe angetreten hat.

Raabe, der stets mit völlig abgeklärtem Gesicht die Titel ansagt, packt immer auch einen Lacher mit hinein. Etwa die Antwort auf seine Frage, warum es denn „Schmetterlinge im Bauch“ heiße. Vegetariern wäre diese Beschreibung von Liebesgefühlen wohl nicht eingefallen, bemerkt er, ohne das geringste ironische Zwinkern – sein Markenzeichen. Und „alternative Fakten“ hatte der Meister auch parat. Mit den Meteoriten seien einst Aminosäuren auf der Erde eingeschlagen, die das Leben und damit den Menschen erst ermöglicht hätten – wir müssten uns also nicht um Außerirdische sorgen, wir seien ja schon da.

Das Programm der aktuellen Tour wurde zum Teil auch von den Fans bestimmt, wie Max Raabe schilderte, um ein wenig die Spannung für das nächste Stück aufzubauen. Doch er sang dann nicht eines seiner bekannten eigenen Stücke, wie etwa „Küssen kann man nicht alleine“, sondern das französische Chanson „La mer“. Dass hätten sich die meisten seiner Fans gewünscht, sagte Raabe, dabei sei es doch ein Chanson und kein Lied…

Fürs völlig begeisterte Publikum – da konnte sich Max Raabe am Schluss ein zufriedenes Lächeln dann doch nicht völlig verkneifen – gab es drei Zugaben. „Küssen kann man nicht alleine“ wurde ebenso gefeiert wie der kleine grüne Kaktus, den einst die Comedian Harmonists besungen haben. Glücklich und beschwingt konnten die Besucher des Konzerts ihren Nachhauseweg antreten – Raabe hatte nicht zu viel versprochen.

Wer Max Raabe und das Palast-Orchester im kommenden Jahr mit neuem Programm sehen und hören möchte: am 3. März 2018 gastiert das Ensemble in Singen und am 11. November 2018 in Bregenz.