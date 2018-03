Friedrichshafen Matinée am Ostermontag: Singen für die Schlosskirchenorgel

Bei einer Matinée am Ostermontag dreht sich alles um die Schlosskirchenorgel: Eine Gruppe Jugendlicher singt moderne geistliche Musik und Zeitgenössisches. Die Idee für das Projekt hatte Sven Hanagarth.

Friedrichshafen – Nur ein paar Heizstrahler verbreiten eine Illusion von Wärme, in der Schlosskirche ist es knackig kalt. Die Jugendlichen stört das wenig. Im dicken Pulli intoniert Robin Egger mit warmem, leicht angerauhten Bass: „Gau-de-te“. Beatrice Vaupel, den Reißverschluss der Jacke bis oben geschlossen, legt in klarem Sopran eine lyrische Linie darüber: „Gaudete! Christus est natus ex Maria Virgine!“ „Das ist gut, ihr habt die äußeren Stimmen bei den Harmonien, wenn das passt, haben es die anderen leichter“, sagt Sven Hanagarth, der mal dirigiert, mal mitsingt und mal am Klavier dazu spielt. „Gaudete!“ ist ein Hymnus aus dem 16. Jahrhundert, den der amerikanische Komponist Michael Engelhardt für modernen Chor arrangiert hat: mit Schlagzeug, das die alten Melodien aufmischt und sie mitreißt in Rhythmen zwischen Groove und Funk.

Chor singt zehnstimmig

Die Jugendlichen proben für eine Matinée am Ostermontag: Zwölf Sängerinnen und Sänger bilden einen Chor, der bis zu zehnstimmig singt, begleitet von Kontrabass und Percussion. Sie wollen damit die Renovierung der Schlosskirchenorgel unterstützen. Das Projekt war Hanagarths Idee. „Ich wollte diese Stücke aufführen, die sind harmonisch so interessant. Sie sind total modern, aber kein bisschen dissonant“, sagt er. Die Jugendlichen sind Freunde und Bekannte, singen solistisch und in Chören oder spielen im Jugendsinfonieorchester.

Mit Beatrice Vaupel hat Sven Hanagarth bei „Jugend musiziert“ mitgemacht. „Ich singe sonst klassisch, Händel und Schubert. Das hier ist ganz neu für mich. Und in der Gruppe singen ist noch schöner“, sagt sie. „Es ist toll, etwas auf dem Niveau mit anderen Jugendlichen zusammenzumachen“, sagt Egger. Theresa Maier ergänzt: „Die vielstimmigen Sachen gefallen mir besonders.“ „Ich singe mit Miriam seit dem Kinderchor zusammen“, sagt Felix Beller. Ihn hat das intensive Stimmtraining gereizt, das die Vorbereitungen begleitet. „Mit Freunden an so einem Projekt zu arbeiten, macht einfach Spaß“, fasst Miriam Klann zusammen.

Das Lieblingsstück aller ist „Nearer, My God, To Thee“, ein Arrangement von James Stevens über das Kirchenlied von Sarah Flower Adams und Lowell Mason. Die Melodie fächert sich in neun Stimmen auf, wird energischer und mündet in eine englisch-lateinische Mischung aus Andacht, Jazz und Pop. Das junge Ensemble singt sie A Cappella und mit österlichem Schwung.

Die Matinée

Matinée in der Schlosskirche Friedrichshafen am Ostermontag, 2. April, 11 Uhr, Vokalmusik und Orgel mit Werken von Morton Stevens, Franz Xaver Engelhart, Morten Lauridsen, Max Reger und Leon Boëllmann. Leitung: Sven Hanagarth. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Renovierung der Schlosskirchenorgel sind erbeten. (cor)