Friedrichshafen Martin Luther kann auch für Katholiken ein großer Mann sein

Ein begeisterndes Luther-Kindermusical ist anlässlich des Gemeindefestes in der Friedrichshafener Kirche St. Columban mit rund 100 Mitwirkenden aufgeführt worden.

Luther in der Friedrichshafener Kirche St. Columban. Der Mann aus Wittenberg – dessen päpstliche Exkommunizierung auch im 21. Jahrhundert noch seine Gültigkeit hat – als Star und Titelheld eines Kinder-Musicals in einem katholischen Gotteshaus. Kaum zu glauben, aber zum Glück wahr. Wenn das keine Botschaft im Jubiläumsjahr der Reformation ist. "Ein Mensch, der sein Leben lang mit Gott gerungen hat. Es geht nicht nur darum, was der Kaiser sagte, was der Papst nicht sagte, was die Fürsten meinten und was die Markleute schwatzten", betont Pfarrer Bernd Herbinger am Samstagnachmittag bei seiner Begrüßung in der voll besetzten Kirche.

Es ist mucksmäuschenstill. Dann heftiges Geplapper und aufgeregtes Geschnatter. Mittelalterlich gewandetes Volk zieht ein und hat sich viel zu sagen. "So ein Rummel um den Luther. Aber was geht uns das alles an?" Die Musik setzt ein. Oboen- und blockflötendominierte Klänge des Orchesters sorgen für fast mystisches Ambiente. "Alles lange her. Mehr als 500 Jahre", erläutert eine Stimme das Geschehen. Ein erster Blick ins elterliche Wohnzimmer. Acht jüngere Geschwister soll der "tolle Martin" gehabt haben. Kein Wunder, dass es dort turbulent zugeht. Einer trägt eine Eselsmütze, weil er in der Schule mal wieder was nicht gewusst hat. Recht geschieht ihm – meint auch der gestrenge Familienvater. Also ab in den Stall und Heu fressen, heißt die Devise. Und das drohende Fegefeuer ist sowie omnipräsent. "Warum dürfen eigentlich Mädchen nicht lesen und schreiben lernen?", will ein allzu wissbegieriges Schwesterchen wissen. Das wäre ja noch schöner!

Der Altarraum wird zur Bühne mit Haupt- und Nebenschauplätzen. Wird – unter der federführenden Regie von Selma Öngel-Chryssowergis und Susanne Hensinger – blitzschnell zur Schule, zum Marktplatz. Dann die Grieg'sche Morgenstimmung auf dem Weg nach Rom, der Ablasshandel, der in den Straßen und Gassen die absurdesten Blüten treibt, die mächtige Tür der Schlosskirche zu Wittenberg, das einsame Turmzimmer auf der Wartburg. Man sieht tanzende Kinder, Gaukler und Händler, natürlich Mönche, strenge Soldaten und viele wichtige und weniger wichtige Leute. "Ketzer wie Luther gehören auf den Scheiterhaufen", hört man den einen oder anderen sagen. Was soll's. "Viel schlimmer als hier kann es im Fegefeuer auch nicht sein", so eine Stimme des geschundenen Volkes.

Über mehr als 60 spannende Minuten hinweg gelingt es Chorleiterin Marita Hasenmüller, die Aufmerksamkeit selbst der kleinsten ihrer Chorkinder aufrecht zu erhalten, sie mit dezenten Gesten immer neu zu motivieren und sie somit aktiv ins Geschehen einzubeziehen. Da wird nicht nur gesungen, da wird geklatscht, freudig gelacht oder grausam gejammert und auch mal mit den Füßen auf den Boden gestampft – je nachdem, wie es die jeweilige Situation erfordert. Die innere Beteiligung ist jedem der rund 100 Mitwirkenden aus den unterschiedlichen Kinder- und Jugendchören ins Gesicht geschrieben. In vielen kleinen und großen solistischen Rollen dürfen sich Mädchen und Jungs beweisen und zeigen, dass sie mit Feuereifer und mit Leib und Seele bei der Sache sind. Allen voran Luisa Schwarz, die die großen Herausforderungen ihrer Rolle als Martin Luther mit Bravour meistert.

Der Kreis schließt sich. Wieder eine Szene aus einem Wohnzimmer. Wieder ein Ringelreihen vieler Kinder. Kinder eines ehemaligen Mönchs und einer "ausgebüxten" Klosterschwester. Doch diesmal ist die Eselsmaske überflüssig. Und das Tischgebet wird nicht auf Lateinisch, sondern auf Deutsch gesprochen. Martin Luther sei Dank. Der Dank und der frenetische Applaus des Publikums gilt allen Akteuren für eine grandiose Leistung – vor allem aber auch Marita Hasenmüller, die den Blick über den katholischen Tellerrand hinausgewagt und das Luther-Musical von Gerd-Peter Münden und Brigitte Antes in die Columban-Kirche gebracht hat und damit in kindgerechter Weise gezeigt hat, dass der Reformator auch für Katholiken ein großer Mann sein kann.