Friedrichshafen/Tuttlingen/Rottweil Mann machte Kinderporno-Fotos von Häfler Kindern

Ein 45-jähriger Mann aus Tuttlingen steht wegen Kinderpornografie vor Gericht. Er machte Bilder von Kindern auf einem Wasserspielplatz und einer Liegewiese in Friedrichshafen.

Kommende Woche steht am Landgericht Rottweil ein Mann vor Gericht, der kinderpornografische Bilder herstellte, verbreitete und besaß. Der 45-Jährige kommt aus Tuttlingen und ist derzeit in einem Zentrum für Psychiatrie untergebracht. Im August 2015 soll der Mann, so steht es in der Anklageschrift, in Friedrichshafen zwei Bilderserien von Mädchen im Alter unter 14 Jahren gemacht haben. "Auf den Bildern waren die Kinder nackt oder mit entblößtem Unterkörper zu sehen", erläutert Bernd Koch, Pressesprecher des Landgerichts Rottweil.

Offenbar machte der 45-Jährige die Fotos an zwei verschiedenen Orten der Zeppelinstadt. "Eine Serie entstand an einem Wasserspielplatz, eine andere auf einer Liegewiese in Friedrichshafen", erläutert Landgerichts-Sprecher Koch. Diese Bilder soll der Mann auf seinem Handy gespeichert haben.

Wegen mehreren Fällen vor Gericht

Er steht aber wegen weit mehr Fällen vor Gericht. So soll der Mann im Januar 2017 ein Bild eines Mädchens unter 14 Jahren – ebenfalls mit entkleidetem Unterleib – ins Internet hochgeladen haben. Im Februar 2017 soll er laut Anklageschrift Bilddateien mit kinderpornografischem und jugendpornografischem Inhalt aus dem Internet heruntergeladen haben. "Zudem soll er mehrere tausend Bilddateien kinderpornografischen und mehrere tausend Bilddateien jugendpornografischen Inhalts besessen haben, die auf mehreren Datenträgern abgespeichert waren", heißt es in einer Pressemitteilung des Landgerichts Rottweil.

Die Ermittlungen gingen offenbar von der Kriminalpolizei Tuttlingen aus. Wie Landgerichtssprecher Koch bestätigte, wurde keine Anzeige gegen den Mann erstattet. "Die Polizei ist durch eigene Hinweise auf seine Spur gekommen", so Koch. Ob auch die Häfler Kriminalpolizei mit dem Fall beschäftigt war, war nicht in Erfahrung zu bringen.

Die Stadt Friedrichshafen wurde über die Vorgänge nicht offiziell informiert. Pressesprecherin Monika Blank weist aber darauf hin, dass in den Häfler Bädern bereits ein Fotografierverbot bestehe, das in der Haus- und Badeordnung festgelegt sei. Diese sieht vor, dass "das Fotografieren und Filmen fremder Personen und Gruppen ohne deren Einwilligung nicht gestattet ist." Wie Blank weiter mitteilt, seien die Mitarbeiter in den Bädern entsprechend sensibilisiert. "Sie achten darauf, ob Besucher widerrechtlich Bilder von anderen Badegästen machen oder diese filmen. Aufgrund der Nutzung von Smartphones ist dies allerdings nicht einfach", so Blank. Würde sich der Verdacht eines Verstoßes bestätigen, setze sich die Betriebsleitung des Bades mit der Polizei in Verbindung, erklärt Blank.

Der Prozess gegen den 45-Jährigen Mann beginnt am kommenden Mittwoch vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichtes Rottweil. Dabei wird "auch zu prüfen sein, ob der Angeklagte in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen ist", so das Landgericht.

Viele Freibäder haben bereits Vorschriften

In den Freibädern Friedrichshafens müssen auch die Kleinsten im Wasser Badekleidung tragen. "Sollten Eltern ihre Kinder nackt ins Becken lassen, werden sie von den Betriebsleitern darauf hingewiesen, ihren Kindern eine Badehose oder Schwimmwindel anzuziehen", sagt Pressesprecherin Andrea Kreuzer. Im Naturstrandbad Kressbronn müssen Kinder jeden Alters auch auf der Liegewiese etwas anhaben.

Das Bad hält das seit einigen Jahren so, um pädophilen Fotografen gar nicht erst Motive zu bieten. Aus dem gleichen Grund hat das auch das Aquastaad in Immenstaad das Fotografieren in der Haus- und Badeordnung grundsätzlich verboten. Vereinzelt hat das Bad in den vergangenen Jahren schon Anzeige wegen Zuwiderhandlung erstattet. (cor/mom)

Wie die Polizei die Täter ermittelt

Wie ermittelt die Polizei Kinderporno-Fälle? Kinderpornografie ist in den meisten Fällen ein internationales Delikt, da fast alles über das Internet läuft. Wie werden Fälle überhaupt bekannt? Wenn ein internationaler Kinderporno-Ring zerschlagen wird, werden die Daten ausgewertet. Danach erhält das Bundeskriminalamt die Hinweise auf deutsche Käufer und leitet diese an die Landeskriminalämter weiter. Die Fälle werden dann auf die verschiedenen Polizeidirektionen verteilt, die Ermittlungen, Hausdurchsuchungen usw. veranlassen. Manchmal gehen Anzeigen bei der Polizei ein, wenn Bekannte oder Familienangehörige Verdacht schöpfen. Welche Strafe erwartet Menschen, die Kinderpornografie ansehen oder verbreiten? Es ist bereits verboten, kinderpornografische Bilder oder Videos überhaupt anzuschauen. Wer überführt wird, muss mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe rechnen. Wer Kinderpornografie aktiv verbreitet, den erwartet eine Strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren Haft. Wieviele Fälle gibt es? In den Jahren 2015 und 2016 ermittelte die Polizei nach eigenen Angaben 18 Fälle im Bodenseekreis, 57 im Landkreis Ravensburg. Dies sind alle Fälle, bei denen es um das Verbreiten, den Erwerb, den Besitz oder das Herstellen von Kinderpornografie geht.

Kerstin Mommsen