vor 3 Stunden SK Friedrichshafen Mann drückt Zigarette auf der Backe seines Widersachers aus

Zwei junge Männer, 17 und 20 Jahre alt, sind am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Karlstraße in Friedrichshafen aneinandergeraten. Die Polizei sucht Zeugen