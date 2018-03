Friedrichshafen Mann attackiert Lebensgefährtin: Bewährungsstrafe nach häuslicher Gewalt

Das Amtsgericht Tettnang hat einen 35-jähriger Mann aus Friedrichshafen wegen häuslicher Gewalt zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Tettnang/Friedrichshafen (rac) Wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen, Bedrohung und Sachbeschädigung stand ein 35-jähriger Mann aus Friedrichshafen am Montag vor dem Amtsgericht Tettnang. Den Saal verließ er mit einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, die Richter Christian Pfuhl für drei Jahre zur Bewährung aussetzte.

Gegenseitiges Ohrfeigen war in der Beziehung des Angeklagten mit seiner Lebensgefährtin an der Tagesordnung: "Immer, wenn ich mich gewehrt habe, kam die Faust", berichtete die Frau im Zeugenstand. Am 6. April 2017 waren die Streitereien eskaliert und sie zeigte ihn an. Der Mann hatte seiner Partnerin einen Kopfstoß versetzt, sie mehrmals mit der Faust gegen Arm und Kinn geschlagen, auf den Boden geworfen und gewürgt. So stand es in der Anklageschrift, vorgetragen von Rechtsreferendar Phillip Gutekunst. "Ich will nicht abstreiten, dass wir uns gestritten haben", meinte der Angeklagte. An einen Kopfstoß könne er sich nicht erinnern. Die Hämatome habe sich die Partnerin selbst durch Schläge mit einer Bierflasche zugefügt. Ein Gutachten des Klinikums und Fotos zeigten Verletzungen an der Augenbraue und Würgemale am Hals. "Den Hass in seinen Augen zu sehen, war das Allerschlimmste", sagte die Zeugin. Seit drei Wochen ist das Paar getrennt und die Frau hat eine einstweilige Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkt.

Leidtragender der zweieinhalb Jahre dauernden Hassliebe, bei der beide weder mit noch ohne den anderen konnten, war auch ein alter Freund der Lebensgefährtin. "Ich war eifersüchtig", sagte der Angeklagte. Grund genug, die Wohnungstür des anderen durch Fußtritte stark zu beschädigen und ihm mit dem Zerschneiden seines Gesichtes zu drohen. Am 31. Juli trafen die beiden Männer in Immenstaad aufeinander. Das Resultat war ein gebrochenes Schlüsselbein, da sich der Angeklagte auf die Schultern des anderen Mannes gekniet und ihn am Hals gepackt hatte, wie vor Gericht beschrieben wurde. Da noch in der Probezeit, erhielt der Geschädigte die Kündigung wegen Arbeitsunfähigkeit, er habe bis heute Schmerzen.

Einen weiteren Vorwurf ließ die Staatsanwaltschaft wegen mangelhafter Zeugenaussagen fallen: Pöbeleien auf dem Romanshorner Platz in Friedrichshafen gegen Asylbewerber und Rufen verfassungswidriger Nazi-Parolen. "Das ist normalerweise nicht mein Ding", meinte der Angeklagte, der sich wegen sechs bis acht Bier an diesem Tag nicht mehr an die Vorfälle erinnern könne.

Die Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung begründete Richter Pfuhl damit, dass der Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft ist. "Sie neigen dazu, alles zu verharmlosen", sagte Pfuhl zum teilweisen Geständnis. "Ich kaufe Ihnen ab, dass die Beziehung nicht einfach war, aber das ist keine Rechtfertigung für die Tat." Mit seinem Urteil blieb der Richter zwischen der Forderung von Rechtsreferendar Gutekunst von elf Monaten und den sieben Monaten, die Anwalt Gerd Pokrop für seinen Mandanten gefordert hat. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte. Zudem muss er 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.