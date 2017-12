Region Luftrettung soll verbessert werden - Nachtflugerlaubnis weiterhin nur in Villingen-Schwenningen

Nachtflüge für Rettungshubschrauber in der Region bleiben auch weiterhin allein dem in Villingen stationierten Hubschrauber vorbehalten. Die Landesregierung verspricht indes eine Verbesserung der Versorgung in der Luftrettung. Im Januar 2017 stand für einen Notfall-Patienten aus dem Bodenseekreis nachts kein Hubschrauber für einen Flug nach Freiburg zur Verfügung.

Eigentlich sollte der Segelflugplatz Rickenbach-Hütten bei Waldshut der erste Standort für einen Rettungshubschrauber im 24-Stunden-Betrieb in Baden-Württemberg werden. Im Sommer 2017 erteilte das Regierungspräsidium Stuttgart jedenfalls die luftfahrtrechtliche Genehmigung, damit Hubschrauber rund um die Uhr abheben und landen dürfen.

Die wurde erteilt, um „Engpässe in der Krankenhausnotfallversorgung am Hochrhein“ zu kompensieren, teilte die Behörde Anfang August mit. Doch bis heute fliegt hier kein Helikopter in medizinischer Mission; um den Auftrag bemüht sich die Björn-Steiger-Stiftung. Stattdessen entschieden die Krankenkassen als Kostenträger und das Innenministerium des Landes als Genehmigungsbehörde, den ersten – und einzigen – Rettungshubschrauber im 24-Stunden-Betrieb am DRK-Luftrettungsstützpunkt Villingen-Schwenningen zu stationieren. Seit Oktober darf „Christoph 11“ vom Zentralklinikum aus auch nachts ausrücken – wenn auch aus Lärmschutzgründen durchschnittlich nur 1,3-mal pro Nacht. In Rickenbach-Hütten liegt die Genehmigung für drei Rettungsflüge pro Nacht vor.

Es war trotzdem ein Meilenstein im Rettungswesen. Denn auch wenn es kein ausdrückliches Nachtflugverbot gibt, hatte keiner der sieben Standorte in Baden-Württemberg bis dahin eine Nachtflugerlaubnis. Damit durften die Helikopter nach Sonnenuntergang nicht mehr abheben.

Auf Anfrage erklärte das Innenministerium nun, dass die Vereinbarungen des Landes für die Hubschrauberstandorte „keine zeitlichen Einschränkungen“ vorsähen. Im Rettungsdienstplan des Landes steht wiederum, dass Rettungshubschrauber und Intensivtransporthubschrauber „in der Regel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zur Verfügung“ stehen, beginnend frühestens 7 Uhr morgens. Baden-Württemberg wurde bisher schon mit Rettungshubschraubern in der Nacht versorgt, argumentiert ein Sprecher des Innenministeriums.

Bis Oktober hatte kein Hubschrauber in Baden-Württemberg eine Nachtflug-Erlaubnis

Zum Einsatz kamen bis Oktober dieses Jahres allerdings nur Helikopter, die außerhalb der Landesgrenzen stationiert sind: vier Hubschrauber im schweizerischen Basel, Zürich, St. Gallen und Birrfelden sowie die in München, Nürnberg, Regensburg und Hessen stationierten „Christoph“-Rettungshubschrauber der DRF-Luftrettung. Mit der Schweizer REGA besteht bereits seit 2003 ein Rahmenvertrag, der die REGA verpflichtet, tagsüber und nachts im deutschen Grenzgebiet Einsätze zu fliegen. Mit Villingen-Schwenningen „haben wir einen weiteren Hubschrauber im Nachteinsatz“, so das Innenministerium – der erste innerhalb der Landesgrenzen.

Welche Konsequenzen das bisher hatte, zeigt der Fall eines Patienten im lebensbedrohlichen Zustand, dem im Januar 2017 ein Transportflug vom Klinikum Friedrichshafen in die Spezialklinik nach Freiburg versagt blieb. Die Ärzte hatten in der Nacht den Rettungshubschrauber in St. Gallen angefordert, der zunächst auch zusagte, dann aber doch nicht kommen konnte, weil er auf Schweizer Hoheitsgebiet gerufen wurde, was Priorität hat. Dieser Fall ist dem Innenministerium seit wenigen Tagen aufgrund einer parlamentarischen Anfrage bekannt. „Wir ermitteln derzeit den Sachverhalt und bitten um Verständnis, dass wir hierzu noch keine zuverlässige Aussage machen können“, erklärt ein Sprecher.

Reicht das nun vorgehaltene Angebot nach Meinung der Landesregierung nun aus oder nicht? Man wolle die Versorgung auch in der Luftrettung weiter verbessern, erklärt die Pressestelle des Innenministeriums. Ob weitere Standorte wie Friedrichshafen für Nachtflüge ertüchtigt würden, hänge aber entscheidend vom Bedarf und grundsätzlich von einer luftfahrtrechtlichen Genehmigung für Starts in der Nachtzeit ab. Hier spielen Lärmschutz, vorhandene Bebauung und auch Anliegerinteressen eine Rolle.

Tagsüber gilt ein Radius von 60 Kilometern für die Einsätze der Rettungshubschrauber. Ausreichend ist dieses Angebot für die Nachtversorgung in der Region aber nach wie vor nicht.