Stuttgart/Konstanz/Friedrichshafen Lebensmittel-Erpresserfall: Polizei und Behörden geben Entwarnung

Im aktuellen Erpressungsfall bei Lebensmitteln geben Behörden und Polizei Entwarnung. Peter Hauk, baden-württembergischer Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, sagte am Montag, dass nach menschlichem Ermessen keine vom Erpresser vergifteten Lebensmittel mehr im Umlauf seien.

Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, lobte am Montag: "Dem professionellen Vorgehen der Ermittlungsbehörden und der Aufmerksamkeit der Verbraucher ist es zu verdanken, dass der Fall des Lebensmittelerpressers aus dem Landkreis Tübingen ein rasches Ende fand. Nach allem, was wir derzeit wissen, sind nach menschlichem Ermessen keine vom Erpresser vergifteten Lebensmittel im Umlauf. Insofern geben wir heute in Abstimmung mit der Polizei Entwarnung."

Das Polizeipräsidium Konstanz teilte am Montag mit, dass das eingerichtete Zeugenhinweis- und Informationstelefon am Dienstag, 3. Oktober, 8 Uhr, eingestellt wird.

Minister Hauk ergänzte, die Sicherheit von Lebensmitteln sei ein hohes Gut. "Sie setzt auch ein verantwortungsvolles Verhalten der Verbraucher voraus. Unabhängig vom aktuellen Erpressungsfall sollte man immer dann aufmerksam sein, wenn Lebensmittelverpackungen beschädigt sind oder die darin verpackten Produkte hinsichtlich Farbe, Konsistenz, Geruch oder Geschmack auffällig erscheinen." Dabei gehe es nicht nur um mögliche kriminelle Hintergründe, sondern auch um einen etwaigen Verderb der Produkte.

Im Zweifelsfall sei auf einen Verzehr der Produkte zu verzichten. Bei Fragen stünden das Ladenpersonal in den Geschäften und auch die Lebensmittelüberwachungsbehörden bei den Stadt- und Landkreisen zur Verfügung.