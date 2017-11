Friedrichshafen Lebendiges Porträt von Arno Schmidt im Kiesel

Die Bildbiographie des außergewöhnlichen Schriftstellers wurde am Montag von Fanny Esterházy, Jan Philipp Reemtsma, Joachim Kersten und Bernd Rauschenbach vorgestellt. Eingeladen hatte Franz Hoben vom Kulturbüro.

"Wenn wir überhaupt sagen wollen, dass ein Schriftsteller etwas soll, dann hat er meinem Gefühl nach bestenfalls die eine Aufgabe, dass er ein Bild seiner Zeit geben soll." Dieses O-Ton-Zitat schwebt gleichermaßen über dem Bildband "Arno Schmidt – Eine Bildbiographie", die von Fanny Esterházy über den Autor herausgegeben wurde. Vor einem Jahr erschien das rund ein Kilo schwere, 460 Seiten umfassende und mit 700 farbigen Illustrationen versehene Halbleinenwerk, editiert von der Arno Schmidt Stiftung und nun bereits in der zweiten Auflage bei Suhrkamp vorliegend (Preis 68 Euro). Die sorgfältige Auswahl der Bilder und Texte durch Esterházy sowie die wohldurchdachte Gestaltung des Buches durch Friedrich Forssman sprechen für die persönliche Begeisterung der Menschen, die an diesem Werk beteiligt sind. Das meiste Material stammt aus Schmidts Archiv, einschließlich seiner Tagebücher und der seiner Frau Alice. Ergänzende Texte stammen von Bernd Rauschenbach, der gemeinsam mit Joachim Kersten und Jan Philipp Reemtsma den Vorstand der 1981 gegründeten Arno Schmidt Stiftung bildet. Zur Pflege von Arno Schmidts Andenken und zur Darstellung seines Werks haben die drei Rezitatoren ihre Stimmen mehreren Hörbuchaufnahmen geliehen und reisen gemeinsam zu Lesungen, was auf ihren Wohlklang anspielend zur gelegentlichen Bezeichnung als "drei Tenöre" geführt hat. Auf Einladung des Kulturbüros Friedrichshafen stellten sie gemeinsam mit Fanny Esterházy am Montagabend das bibliophile Großformat im "Kiesel" vor.

Anfängliche Tücken der Technik verzögerten zwar den Beginn der Veranstaltung, ließen aber glücklicherweise doch noch alle von Esterházy ausgewählten Bildbeispiele an die Wand über den Köpfen der vier Arno-Schmidt-Spezialisten projizieren. Jeweils eine Doppelseite wurde als Einheit gestaltet mit Fotos, Abbildungen von Manuskripten, den berühmten Zetteln und Zettelkästen, Buchcovern, Auszügen aus Tagebüchern, Briefen, Zeichnungen sowie Alltagsdokumenten. Ein paar dieser Doppelseiten präsentierte Esterházy dem Publikum; Rauschenbach, Reemtsma und Kersten lasen in teilweise raschen Wechseln aus den Texten, ohne auf bestimmte Rollen festgelegt zu sein. Dies machte das Zuhören abwechslungsreich, fast wie bei einem Hörspiel, sowie dank zahlreicher Arno-Schmidt-Zitate unterhaltsam und witzig. Das Buch versteht sich nicht als umfassende Biografie, wie Schmidt es gesetzlich für jeden Schriftsteller fünfzig Jahre nach dessen Tod einforderte, sondern als Illustration von Schmidts Leben aus Mitteln seines Archivs. Jedenfalls ist es die erste größere biografische Arbeit überhaupt über den 1979 nach einem Schlaganfall Verstorbenen. Dieser hatte sein Archiv bereits im Hinblick auf spätere Biografen bestückt, sodass nun beispielsweise Fernsehzeitungen oder Versandhauskataloge als "kulltourhistorisches Dockumannt !" zur Verfügung stehen.

Auch die Gliederung nach Wohnorten hatte Schmidt in seinen Überlegungen zu einer Biografie vorgesehen. Nach einem Eingangskapitel über Vorfahren und Eltern folgen die übrigen zehn dieser geografischen Wahl. Geboren wird er 1914 in Hamburg, mit 20 beginnt er eine kaufmännische Lehre in Greiffenberg, wo er auch seine spätere Frau Alice kennenlernt. Er erstellt Logarithmentafeln, schreibt erste Erzählungen und Gedichte. Eines schickt er an Hermann Hesse, "den Dichter des Steppenwolfs in hoher Verehrung", der sich zwar brieflich bedankt, aber nicht zum Gedicht äußert, was Schmidt enttäuscht habe. 1940 wird Schmidt zur Wehrmacht eingezogen, in Norwegen versieht er Schreibstubendienst und wird als Übersetzer aus dem Englischen eingesetzt, wofür er ein ausgezeichnetes Arbeitszeugnis erhält. Noch ohne eine Veröffentlichung beschließt er, künftig als freier Schriftsteller zu arbeiten. 1949 erscheint sein erster Roman "Leviathan" bei Rowohlt. Es folgen weitere Titel, die "gut rezensiert, aber schlecht verkauft werden". Über Wasser hält er sich mit englisch-deutschen Übersetzungen für den Rowohlt Verlag sowie Zuwendungen von Freunden. Sein Buch "Seelandschaft mit Pocahontas" bringt ihm eine Anklage wegen Gotteslästerung und Pornographie ein, weshalb er und Alice überlegen, wohin sie von Darmstadt fliehen könnten. Schmidts Ziel ist und bleibt Norddeutschland und dort die Einsamkeit der Lüneburger Heide. 1958 kauft das Ehepaar ein kleines Häuschen in Bargfeld, das so umgebaut wird, dass der Schriftsteller ungestört arbeiten kann. Auf die Frage des Celler Finanzamts, wie er sein Grundstück nutzen wolle, antwortet Arno Schmidt, das Grundstück sei "ein schallschluckendes Vorfeld zwischen meinem Schreibtische und dem Krach der Außenwelt".

Hier leben und arbeiten Alice und Arno Schmidt bis zum Tod 1983 und 1979. Das prächtige Buch, auf das im Kiesel ein Vorgeschmack gewonnen werden konnte, endet mit "Dank und Gruß! Arno Schmidt". Und mit diesen Worten beschloss auch Fanny Esterházy den gelungenen Abend. Die Zuhörenden nahmen eine Idee für den Weihnachtswunschzettel mit nach Hause, die Vortragenden beschenkte Franz Hoben mit Bodenseewein als Dankeschön für zehn Jahre, in denen die Arno-Schmidt-Stiftung zu Lesungen nach Friedrichshafen gekommen ist.