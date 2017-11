Friedrichshafen Laufen macht Spaß  für einen guten Zweck noch viel mehr

4000 Euro Spendenerlös des Ultra-Bodenseelaufs gehen an die Kindernachsorgeklinik Tannheim und Ärzte ohne Grenzen.

Friedrichshafen (ght) Laufen macht Spaß, Laufen für einen guten Zweck noch viel mehr. Diese Botschaft geht auch in diesem Jahr vom mittlerweile neunten Ultra-Bodenseelauf aus, der am 23. Juli über die Bühne ging und wie immer vom FC Kluftern organisiert und mit großem Erfolg umgesetzt wurde. 4000 Euro an Spendengeldern wurden gestern übergeben, die zu gleichen Teilen der Kindernachsorgeklinik in Tannheim und der Organisation Ärzte ohne Grenzen zugutekommen. Dass das Geld genau an der richtigen Adresse ankommt, das wissen sowohl Thomas Müller als Geschäftsführer der Tannheimer Nachsorgeklinik, als auch Klaus Vollmer, Vorstandsmitglied von Ärzte ohne Grenzen.

"Großartig: Wir werden die Spenden für therapeutisches Spielmaterial, auch für Kindersitze und Kinderwagen, die bei Ausflügen zum Einsatz kommen, verwenden", freut sich Thomas Müller über die langjährige und nachhaltige Unterstützung aus Kluftern. "Eine tolle Summe", befindet auch Klaus Vollmer, Kinderarzt aus Amtzell, und nennt als beispielhaften Einsatz seiner Organisation etwa die Unterstützung bei der Bereitstellung gesunden Wassers im Südsudan, wo im vergangenen Jahr 120 000 Menschen in Flüchtlingslagern unter katastrophalen Bedingungen leben mussten. "Einfach klasse, was hier jedes Jahr geleistet wird", ist Ortsvorsteher Michael Nachbaur ebenfalls vom Engagement des FC Kluftern begeistert. Freudige Mienen natürlich nicht zuletzt bei den Organisatoren Ralf Holverscheid und Maren Otten. Aber nicht vergessen: Nach dem Ultra-Bodenseelauf ist auch vor dem Ultra-Bodenseelauf. Auf die zehnte Auflage darf man sich am 21. Juli 2018 freuen.

Sie wollen Spenden?

Spenden an die Nachsorgeklinik Tannheim sind möglich über das Konto bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar, IBAN: DE17 6945 0065 0010 5500 11 oder bei der Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau, IBAN: DE75 6949 0000 0029 2929 22. Spenden für Ärzte ohne Grenzen werden über das bundesweite Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00, erbeten. (ght)