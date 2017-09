Friedrichshafen Laufbus statt Elterntaxi

Fischbacher Schüler sollen gruppenweise und von Erwachsenen begleitet zur Schule gehen – im sogenannten Laufbus. So sollen sie lernen, worauf sie im Straßenverkehr achten müssen.

Friedrichshafen (gik) Rund 40 Prozent der Kinder, die in Fischbach zur Schule gehen, kommen per Elterntaxi. Bei manchen Schülern liegt das am weiten Schulweg und nicht optimalen Busverbindungen, bei anderen auch an Sorgen der Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg. Mit einem sogenannten Laufbus soll diese Situation nun verbessert werden. Im Rahmen eines Aktionstages wurde das Projekt jetzt an der Schule vorgestellt. Aber auch diese gute Idee kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn sich genügend Freiwillige finden, die sie unterstützen.

"Wer weiß, was ein Laufbus ist?", fragte Stefanie Seitz, die seitens des Stadtsportverbandes (SSV) das Projekt leitet. "Da laufen viele Kinder zusammen zur Schule und es kommt immer wieder jemand dazu", definierte es ein Schüler und traf damit den Kern der Sache. Wie ein Bus auf Rädern soll auch der Laufbus auf festgelegten Linien unterwegs sein und Haltestellen haben, an denen Kinder auf ihrem Schulweg "zusteigen" können. Auch einen Fahrplan soll es geben. Wer den Laufbus öfter benutzt, kann sich sogar eine Belohnung verdienen.

Die Linien und Haltestellen sollen nach den Wohnorten optimiert werden. In den ersten drei Wochen sollen die Kinder von Erwachsenen begleitet werden. Es gibt bereits einige Eltern, die sich als Begleitpersonen zur Verfügung gestellt haben, aber noch ist ihre Zahl zu gering, um das Projekt umsetzen zu können. Schulleiterin Christine Waggershauser hofft, dass es noch mehr werden. Vorab bekommen die Begleitpersonen eine einstündige Schulung durch die Verkehrswacht und sind über diese dann auch für diese ehrenamtliche Tätigkeit versichert.

Der Laufbus wäre morgens von 7.50 Uhr bis 8.15 Uhr unterwegs, Start ist am 16. Oktober, zwei Wochen vor den Herbstferien. Nach den Herbstferien geht es bis zum 10. November weiter. Wer nicht jeden Tag Zeit habe, könne für einzelne Tage eingeplant werden, sagt Waggershauser. Als Begleitpersonen kämen nicht nur Eltern, sondern zum Beispiel auch Großeltern oder Rentner in Frage. "Für einen Zeitraum von drei Wochen sollten wir das doch hinbekommen", hofft die Schulleiterin.

Nach dieser Zeit sollen alle Laufbus-Mitfahrer genügend Übung haben, um den Schulweg auch ohne erwachsene Begleitung zu meistern. "In Fischbach haben wir insgesamt sichere Schulwege mit vielen Tempo-30-Zonen und Zebrastreifen", sagte Polizist Harald Müller. Mit seinem Kollegen Michael Werner zeigte er den Kindern in der Praxis, wie man als Fußgänger sicher im Straßenverkehr unterwegs ist.