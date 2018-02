Friedrichshafen Lastwagen kippt auf B31 um: Straße bleibt bis 17 Uhr gesperrt

Weil ein Lastwagen auf der B 31 auf Höhe des Maybachplatzes umgekippt ist, ist die Straße nach Angaben der Polizei bis etwa 17 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Ein Lastwagen ist gegen 12 Uhr mitsamt seiner mehr als 20 Tonnen schweren Ladung Aluminiumgranulat seitlich umgekippt. Der Unfall ereignete sich am Maybachplatz in Friedrichshafen auf Höhe der MTU, Werk 1. Weil der Lastwagen geborgen sowie die Ladung umgeladen werden muss, ist die Straße laut Angaben des Pressesprechers Bernd Schmidt vom Polizeipräsidium Konstanz bis etwa 17 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr auf der B 31 wird in Friedrichshafen umgeleitet. Weshalb der Lastwagen, der in Richtung Lindau unterwegs war, umgekippt ist, sei noch nicht klar. "Möglicherweise könnte die Ladung verrutscht sein", so Schmidt. Wie der Polizeisprecher mitteilt, gab es keine Verletzten.