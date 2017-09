Friedrichshafen Lange Nacht des Kults im Zeppelin Museum

Das Zeppelin Museum in Friedrichshafen hatte erstmals außerhalb des Kunstfreitags bis 23 Uhr geöffnet. Bei der Langen Nacht des Kults konnten Interessierte bei Führungen die Ausstellungen "Legenden, Stars und Bildikonen" erleben.

Friedrichshafen – "Zum Kult wird nur, woran man aktiv teilhaben kann", sagt Sabine Mücke und versucht den Besuchern ein vielschichtiges Phänomen nahe zu bringen. Sie führt die kleine Gruppe durch die Ausstellung "Legenden, Stars und Bildikonen" im Zeppelin Museum. In schlichten Glasvitrinen werden banale und skurrile Devotionalien des Zeppelinkults ausgestellt. Von Merchandisingartikeln wie Streichholzschachteln und Wanderstocknägeln über Windeln, Porzellan und Gläser im Zeppelinlook bis hin zur Botanisiertrommel in Form eines etwas pummeligen Luftschiffs. Mit Bratwurststand und Blasmusik wurde vor dem Ersten Weltkrieg jeder Aufstieg begeistert begleitet, die Blicke der Bürger richteten sich nach oben, wenn sich der riesige Schatten über den Boden schob. Prächtig verknüpfen ließ sich das Kultobjekt in den 30er Jahren mit Wallfahrten in die Zeppelinwerft. Kraft-durch-Freude-Aktionen, die der ideologischen Bildung dienten und vor dem Besuch jüdischer Geschäfte warnte. Finster, wie die schwarzen Wände im Raum und der Schwarz-Weiß-Film über das Verstreuen der Asche Adolf Eichmanns im Meer. Der Betrachter sitzt, einen Stock höher, in einer Kabine, von schwarzen Vorhängen umgeben, und erlebt, wie Israel dem Entstehen einer Kultstätte entgegenwirkt. Daran arbeitet sich auch Julius von Bismarck auf der Leinwand nebenan ab. Wie besessen schlägt er mit einer Peitsche auf einen Gletscher ein. Man ist beinahe allein hier oben und es ist ein wenig unheimlich.

"Erfreulich ist, dass die Führungen gut angenommen werden", sagt Pressesprecherin Simone Lipski. Zum ersten Mal außerhalb des Kunstfreitags ist das Museum bis 23 Uhr geöffnet. "Wir haben oft gehört, wir schließen zu früh", sagt sie. Dass ausgerechnet die Ankunft der "Landshut" auf diesen Tag fällt, war nicht geplant.

So herrscht auch kein Andrang auf die Kult gewordenen Gesellschaftsspiele. Julia Schafhausen spielt dort, wo der riesige Maybach steht, mit einer Bekannten "Die Maulwurf Company". Auf dem Spielbrett buddeln sie sich zur goldenen Schaufel durch. Eine Wühlerei, die Kultstatus hat. Nebenan läuft Forrest Gump, der Film vom reinen Tor auf seiner unbeirrten Suche nach dem vollkommenen Glück.

So fröhlich harmlos geht es oben bei den Videospielen nicht zu. Mit einer automatischen Waffe im Anschlag, läuft der Spieler in der Rolle eines Soldaten seiner Wahl durch die Egoshooter Hölle des Ersten Weltkriegs. Zeppelin inklusive. Unterhält man sich mit Harald Waldrich und Marco Jevtic, Studenten der Hochschulgruppe "Gaming Uni Konstanz", handelt es sich bei Battlefield 1 um ein Antikriegsspiel, freigegeben ab 16, in dem klar wird, dass es eigentlich nur Verlierer gibt. Wie im Raum gegenüber. Auch das Spiel "Valiant Hearts" für Kinder ab zwölf Jahren setzt sich mit diesem rabenschwarzen Kapitel deutscher Geschichte auseinander. Schlicht gezeichnet wie ein Bilderbuch, ist das Spiel mit seiner musikalischen Untermalung ein Kunstwerk, das dem Betrachter die Haare zu Berge stehen lässt, wenn der Spieler die Hauptfigur zur Hinrichtung steuert.

Zum Trost steht vor der Tür eine Würstchenbude. Dort gibt es auch "Pommes Schranke" – Pommes rot-weiß, mit Ketchup und Majo.