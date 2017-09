Friedrichshafen "Landshut" soll in Friedrichshafen mit einem Bürgerfest begrüßt werden

Der Rumpf wird mit einer Antonow AN 124 eingeflogen, die Flügel folgen mit einer Iljuschin 76. Im Dornier-Museum in Friedrichshafen soll die "Landshut" am kommenden Samstag mit einem großen Bürgerfest begrüßt werden.

Das Bundesaußenministerium habe den Landetermin bestätigt, teilte das Dornier-Museum am Montagvormittag mit. Die "Landshut" werde am Samstag, 23. September, erwartet.

Der Rumpf der Maschine werde gegen 9 Uhr mit einer Antonow AN 124 eingeflogen. Das Frachtflugzeug werde am Freitag von Fortaleza (Brasilien) aus starten und einen Zwischenstopp auf den Kapverdischen Inseln einlegen. "Hier tankt die Maschine auf – und zwar mit einer möglichst geringen Menge Treibstoff, um am Lande-Flughafen Friedrichshafen nicht zu schwer zu sein", teilt das Dornier-Museum weiter mit. Das Frachtflugzeug brauche ohnehin eine Sondergenehmigung der Flugsicherheit, um in Friedrichshafen überhaupt landen zu dürfen. Der Anflug erfolge über Meckenbeuren in Richtung Bodensee.

Die beiden Flügel der "Landshut" soll gegen 13 Uhr ein weiteres Großflugzeug anliefern, eine Iljuschin 76. Alle Landshut-Teile werden bis zum Beginn der Restaurierung am Flughafen Friedrichshafen in einer Halle gelagert.

Museum rechnet mit bis zu 5000 Besuchern

Für Museumsdirektor David Dornier ist der 23. September 2017 ein Freudentag: „Das höchst engagierte Team des Dornier-Museums hat viel Kraft und Zeit investiert, um die 'Landshut' nach Hause zu holen. Dass es jetzt gelungen ist, macht uns stolz.“

Das Dornier-Museum, wo die "Landshut" in Zukunft ausgestellt wird, veranstaltet ein Bürgerfest und öffnet am Samstag ab 8 Uhr seine Türen. Einen festen Eintrittspreis soll es am Ankunftstag der "Landshut" nicht geben. Unter dem Motto „zahle was du willst“ darf laut Mitteilung des Museums jeder Besucher selbst entscheiden, wie viel er bezahlt und damit das "Landshut"-Projekt unterstützt.

Die Besucher erwarte nach dem Landespektakel bis in den Nachmittag hinein ein buntes und informatives Programm. "Für eine umfassende Information ist gesorgt, eine Video-Übertragung wird die Öffnung der Antonow AN 124 für alle erlebbar machen, in Kurztalks wird an die Ereignisse aus dem Jahr 1977 erinnert, Experten werden Details der Demontage und des Transports erläutern." Außerdem werde für musikalische Unterhaltung und eine gastronomische Versorgung der Besucher gesorgt.

Das Museums rechnet nach Auskunft von Sprecher Joachim Umbach mit 4000 bis 5000 Besuchern beim Bürgerfest.