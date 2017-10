vor 13 Stunden dpa/lsw Friedrichshafen «Landshut» bleibt erstmal in Friedrichshafen eingelagert

Die von Terroristen entführte frühere Lufthansa-Maschine «Landshut» bleibt erst einmal eingelagert. «Sie wurde bisher nicht angerührt», sagte ein Sprecher des Dornier-Museums in Friedrichshafen. In dem Ausstellungshaus am Bodensee soll das Flugzeug künftig präsentiert werden - wann ist aber noch unklar.