Friedrichshafen Landratsamt braucht mehr Platz

In der Kreisverwaltung geht es eng zu. Der Landrat wünscht sich einen Neubau mit Tiefgarage auf dem Parkplatzgelände, dafür muss die Stadt Friedrichshafen aber erst noch Baurecht schaffen. Unterdessen läuft die Sanierung des undichten Hochhaus-Daches.

Vor elf Jahren ging der "Landratsamts-Tower" an der Albrechtstraße in Betrieb; seit zehn Jahren klagt die Kreisbehörde über das undichte Dach des Hochhauses. Mehrfach drang Wasser ein, das im siebten Stock nicht nur die Decke – sogar im Kreisrats-Saal – beschädigte, sondern auch Computer oder Telefone auf darunter stehenden Schreibtischen. Für die Dachreparatur zuständig ist die Fränkel AG, die das Gebäude gebaut hat und bis zum Jahr 2026 auch Eigentümer ist. Denn der Neubau an der Albrechtstraße war 2006 das erste Verwaltungsgebäude im Land, das in öffentlich-rechtlicher Partnerschaft entstand – ein sogenanntes PPP-Projekt.

Wegen des undichten Daches kam es zwischen Eigentümer und Nutzer zu einem Rechtsstreit, der in einem Vergleich vorerst beigelegt wurde. "Ich gehe mal davon aus, dass jetzt endlich eine gesamthafte Lösung kommt und nicht nur einzelne Symptome bearbeitet werden", wünscht sich Landrat Lothar Wölfle eine komplette Dachsanierung. Seit einigen Wochen ist das Hochhaus an der Frontseite eingerüstet, Arbeiter sind auf dem Dach zugange. Laut Vergleich müssen die von einem Sachverständigen festgestellten Mängel bis zum 30. September dieses Jahres behoben sein. Das Thema PPP hat sich für den Landrat damit erledigt. "Die Entscheidung für dieses Modell war vor meiner Zeit, es mag gute Gründe dafür gegeben haben. Aufgrund unserer Erfahrungen würde ich es aber nicht mehr tun", so Wölfle.

Das kaputte Dach ist allerdings nicht die einzige Baustelle, die das Landratsamt derzeit umtreibt. Als das Hochhaus vor elf Jahren bezogen wurde, hatte die Kreisbehörde nach der Verwaltungsreform in den drei Gebäuden am Standort Friedrichshafen etwas mehr als 600 Mitarbeiter – heute sind es über 800. "Dabei war der Neubau von Anfang an knapp kalkuliert. So waren keine Kopierräume oder nur wenige Besprechungsräume konzipiert", so Wölfle. Aber in allen drei Gebäuden müssen die Mitarbeiter zusammenrücken. Luft soll vorerst ein neues Raumkonzept schaffen, das allerdings Umbauten nötig macht. Wenn mehrere kleine Büros zu größeren Einheiten umgebaut werden, ist mehr Platz für mehr Mitarbeiter als vorher.

Dieses neue Flächenmanagement wird langfristig aber nicht die Lösung sein, sagt der Landrat. Die Zahl der Arbeitsplätze in den Kreisbehörden stieg in den vergangenen Jahren um zirka 15 pro Jahr an, allein weil der Gesetzgeber den Kommunen immer neue Aufgaben übertragen hat. „Wenn wir das hochrechnen, kommen wir mit Umbauten, Verdichten und Zusammenziehen in den nächsten fünf Jahren hin, aber dann wird's wieder eng. Dafür brauchen wir bauliche Veränderungen hier am Standort", sagt der Landrat. Und: "Wir wollen erweitern und ergänzen. Da müssen wir uns aber noch mit der Stadt Friedrichshafen einigen, wie das aussehen wird."

Das Mittel erster Wahl wäre ein Neubau. Ein passendes Grundstück dafür ist der heutige Parkplatz des Landratsamtes neben dem Gebäude an der Glärnischstraße. Aber mehr als ein Wunsch ist das derzeit nicht, denn Baurecht gibt es für diese Fläche noch nicht. Erste Gespräche auch mit dem Gemeinderat fanden laut Wölfle statt, aber gestalten sich "ein bisschen zäher, als ich mir das vorgestellt habe". Wunsch des Landratsamtes wäre es, dass die Stadt Friedrichshafen einen Bebauungsplan aufstellt, "der uns in die Lage versetzt, ein Gebäude zu erstellen, dass unseren Bedürfnissen entspricht", so Wölfle. Ein Hochhaus war aus stadtplanerischen Gesichtspunkten schon mal im Gespräch, „scheint auch nicht die dümmste Lösung zu sein", so Wölfle. Aber es gebe auch andere Varianten. Als Ersatz für den Parkplatz kommt nur eine Tiefgarage in Frage.

Selbst mit einem Neubau wäre das Landratsamt in Friedrichshafen nicht mit allen Baustellen durch. Das alte Landratsamt in der Glärnischstraße ist mittlerweile 41 Jahre alt und trotz einer Sanierung für eine halbe Million Euro vor fünf Jahren energetisch nach wie vor ein Sorgenkind.

PPP-Projekt

"Public Private Partnership" ist ein stehender Begriff für Projekte, die die öffentliche Hand in Partnerschaft mit privaten Unternehmen macht. Das Hochhaus an der Albrechtstraße hat die Fränkel AG auf eigene Kosten gebaut und ist für einen Nutzungszeitraum von 20 Jahren auch Eigentümer. Das Landratsamt zahlt für das Gebäude eine jährliche Miete von 850.000 Euro, womit die Baukosten quasi refinanziert werden. 2026 geht das Gebäude in den Besitz des Landkreises über. (kck)