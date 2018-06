Friedrichshafen Landeswettbewerb des Landtags: GZG-Schüler erhalten Preise

Für wissenschaftliche Arbeiten zu den Themen Medien und Politik haben elf Schüler des Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Gymnasiums (GZG) Preise erhalten.

Ob Internet, Fernsehen, Zeitungen oder Radio. Medien prägen den Alltag entscheidend. Um mehr über ihren Einfluss, ihr demokratisches Potenzial sowie mögliche Gefahren zu erfahren, haben zwölf Schüler des Häfler Graf-Zeppelin-Gymnasiums (GZG) beim Schülerlandeswettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg mitgemacht. Ziel des Wettbewerbes ist es, junge Leute auf Politik neugierig machen und sie zu kritischem und tolerantem Engagement für die Demokratie anzuspornen.

Die Schüler des GZG haben sich dafür im vergangenen Jahr mit medialen Themen beschäftigt, die sich in der Politik widerspiegeln. So etwa Jannes Wypyrsczyk. Mit dem Arbeitstitel "Wie entsteht der Vorwurf der Lügenpresse und ist dieser gerechtfertigt?" hat der 17-Jährige einen zweiten Preis beim Wettbewerb belegt. "Ich finde das Thema aktuell, brisant und spannend", sagte Wypyrsczyk bei der Preisverleihung durch Grünen-Landtagsabgeordneten Martin Hahn gestern in der Aula des GZG.

Betreut wurden die Schüler bei ihren Arbeiten von den Lehrern Tilman Bechthold-Hengelhaupt und Tobias Lardong. Beim wissenschaftlichen Schreiben haben die Jugendlichen nicht nur etwas über Medien und Politik gelernt, sondern auch Erfahrungen für die Zukunft gesammelt. "Ich bin teilweise schon an meine Grenzen gestoßen. Etwa wenn es um die Struktur der Arbeit ging", blickte der 17-Jährige zurück. Mit dem wissenschaftlichen Schreibstil hatte er zuvor nichts zu tun. "Gerade die Art des Zitierens und die Suche nach Literaturquellen ist für Hausarbeiten im Studium später wichtig", sagte Wypyrsczyk.

Mitschülerin Julia Perantoni hat sich auf ein anderes Gebiet fokussiert. Und zwar auf die Chancen und Gefahren, die neue Medien für Kinder mit sich bringen. Mit ihrer Arbeit hat die Schülerin beim Landeswettbewerb einen dritten Platz erreicht. "Als ich im Internet nach einem möglichen Thema für den gesucht habe, bin ich ziemlich schnell auf kontroverse Meinungen zu Kindern am Smartphone gestoßen", schilderte Perantoni. Besonders spannend war für die 17-Jährige das Arbeiten mit der Fachliteratur. Dabei habe sie Kenntnisse erlangt, die ihr keine Internetquellen bieten konnten. "Am Anfang war die Art der Arbeit natürlich ungewohnt. Aber wir wurden von unseren Lehrern auch super unterstützt", sagte die Gymnasiastin.

Informationen zum Wettbewerb im Internet:www.schuelerwettbewerb-bw.de