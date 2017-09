Ein junger Maler hat auf dem Dachboden das künstlerische Lebenswerk seines Urgroßvaters gefunden. Der ist heute völlig unbekannt. Den Künstlern der klassischen Moderne scheint er trotzdem voraus gewesen zu sein. Die Vernissage ist am morgigen Freitag um 19 Uhr.

Jan Henrik Pelz, geboren 1884 in Filderstadt. Künstler der Moderne, mit zeittypischen Lebensstationen wie aus dem Bilderbuch. Trotzdem ist Pelz ein Unbekannter geblieben. Aber das soll sich nun ändern – durch seinen Urenkel. Er entstammt einer Familie, in der die Traditionen offenbar hochgehalten werden, denn Jan Hendrik Pelz „der Jüngere“ trägt denselben Namen wie sein Urgroßvater. Und wie dieser ist er Künstler. „Ich beschäftige mich mit Konzeptkunst und Malerei“, sagt er. Aber nicht um ihn geht es, sondern um eine Entdeckung, die „Furore“ machen wird, wie Julian Denzler, der Kurator des Kunstvereins Friedrichshafen, überzeugt ist.

Pelz hat nämlich das verschollene Lebenswerk seines Urgroßvaters gefunden. Zumindest das, was davon übrig ist, denn Pelz „der Ältere“ teilte das Schicksal vieler Künstler seiner Generation: im Zweiten Weltkrieg brannte sein Atelier, viele Bilder wurden vernichtet. „Wir dachten in der Familie, damals sei viel mehr verbrannt“, sagt Pelz. Umso größer war die Überraschung, als er 2014 in der hintersten Ecke eines Dachbodens einen Fund machte: „Ziemlich reingestopfte Bilder, ein ganzer Stapel. Die waren heftig beschädigt.“

Julian Denzler, der mit Pelz befreundet ist, war auch in diesem Zustand von der Qualität der Bilder überzeugt. Deshalb werden sie nun, restauriert, im Kunstverein gezeigt, obwohl hier sonst nur Zeitgenössisches ausgestellt wird. Auch Pelz Junior hat keinen Zweifel, dass sein Urgroßvater jetzt endlich die Anerkennung bekommen wird, die ihm zeitlebens verwehrt blieb: Er hat vorsorglich schon mal Teetassen und Handyhüllen mit den Bildmotiven seines Ahnen bedrucken lassen. Ein verwegener Schritt – man fühlt sich im Kunstverein wie im Shop eines Museums, das die großen Meister zeigt.

Pelz teilt mit seinen Kollegen von der klassischen Moderne nicht nur den Atelierbrand: Wie so mancher musste er sich seinen Weg zur Kunst über Handwerk und Kunstgewerbe bahnen. Absolvierte erst eine Lehre als Dekorations- und Schildermaler in Stuttgart, eher er dort 1907 an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste studieren konnte. Er machte als Soldat beide Weltkriege mit, 1933 erteilten ihm die Nazis Arbeitsverbot. Pelz tauchte in die Provinz ab, auf die Bodensee-Halbinsel Höri, wie auch Otto Dix, Helmuth Macke, Erich Heckel, Max Ackermann, Curth Georg Becker und andere geschmähte Moderne. Doch ist der Geschichtsschreibung dieses Detail bisher entgangen? In Manfred Boschs maßgebendem Buch „Bohème am Bodensee“ wird Pelz jedenfalls mit keinem Wort erwähnt. Trotzdem zeigt die Ausstellung ein Zeugnis für Pelz’ Präsenz am See: Ein Foto, datiert auf 1930, zeigt ihn vor der Häfler Canisiuskirche. Und mit Otto Dix war er offenbar schon 1923 gut bekannt: Eine Fotografie zeigt die Beiden in jenem Jahr Zigarre rauchend; Dix mit verwegener Ganoven-Miene an eine Karosse gelehnt, Pelz den Blick visionär in die Weite gerichtet.

Nicht nur ein Foto, sondern ein Statement zweier Künstler-Outlaws, die sich unbescheiden in Pose werfen.

Aber wie so viele Künstlerleben wird auch dieses von den Zeitläuften des 20. Jahrhunderts zerstört: Nach der Heimkehr 1947 aus französischer Kriegsgefangenschaft kann Pelz an Erfolge, die sich in den 1920er Jahren vor der Verfemung durchaus eingestellt hatten, nicht mehr anknüpfen: Er zieht sich aus dem Kunstbetrieb zurück, das Geld wird knapp, er schlägt sich als Arbeiter auf Baustellen und Bauernhöfen durch und wird schließlich 1959 Schweinezüchter im Rems-Murr-Kreis. Zwar malte er weiter, aber offenbar unbemerkt, und motivlich zuletzt arg eingeschränkt: eines seiner letzten Bilder im Kunstverein zeigt Schweine beim Geschlechtsverkehr. Pelz starb, hundertjährig, 1984, und bis heute zeigt das Heimatmuseum des Dorfs, in dem er seine Schweinezucht betrieb, nicht mal einen Pinsel von ihm.

Ob sich das ändern wird? Es liegt an Jan Hendrik Pelz „dem Jüngeren“, der bislang aber mehr an Verkauf als an Schenkung denkt; im Kunstverein wird eine Preisliste ausliegen. In Vorbereitung der Ausstellung sei er gleichwohl sehr nachdenklich geworden, sagt er: „Hätte ich vor 100 Jahren gelebt, wie hätten mich dann die Ereignisse der Zeit beeinflusst in dem, was ich getan hätte?“ Hier fragt ein Künstler von heute, wie er selbst an der Stelle seines Urgroßvaters gemalt hätte.

Der Kunstfund ist nicht ohne Ironie: Pelz’ Karriere als Künstler ist gescheitert, aber er hat die „richtigen“ Bilder bewahrt. Sie erfüllen alle Erwartungen, die wir heute an den Kanon der klassischen Moderne haben. Die Stationen dieses Lebenswerks fügen sich maßgerecht in die Schubladen der Kunstgeschichte ein. Da sind etwa die frühen Porträts von Pelz, im akademischen Stil gehalten. Aber schon 1909, nach nur zwei Jahren Studium, die Abkehr: Pelz stellte seinen Großvater mit ungeschönt zerfurchtem Gesicht dar – nicht auf der „edlen“ Leinwand, sondern auf Holz, wie ein Bekenntnis. Das Porträt wirkt wie ein sehr früher Vorläufer von Otto Dix; der malte seine Eltern in solchem Realismus erst 1924. Pelz, ein Pionier, der aus dem Nichts kommt? Der Kunstmarkt wird jubeln!

Gleichauf mit Dix wiederum hält Pelz das massenhafte Sterben auf den Feldern des Ersten Weltkriegs fest. Tut danach den Schritt in die Neue Sachlichkeit, die sich nach dem Wegbrechen der humanistischen Werte im Krieg umso stärker in die Oberflächen des Sichtbaren krallt: Pelz’ nackte Dirne am Klavier steht in einer Reihe mit den „typisch“ modernen Halbweltszenen der Weimarer Republik. Auf einem Stillleben wird ein Grammophon zum Symbol der Unterhaltungskultur der „Wilden Zwanziger“, neben dem eine Stabgranate noch auf den Krieg zurückweist. Und die Glocke als drittes Bildelement will wohl schon warnend gegen den aufziehenden Faschismus läuten. Auch dessen Folgen malt Pelz: einen Flüchtlingstreck, in dem graue, gesichtslose Figuren unter einem eisblauen Himmel dahinstapfen. Ein Bild, das wie eine in Malerei zurückverwandelte Fotografie aus dem Geschichtsbuch wirkt.

Bei dieser Gesichtslosigkeit bleibt Pelz auch nach dem Zweiten Weltkrieg, so als sei die Menschheit nach den Kriegsgräueln ein- für allemal entgeistert. Entsprechend amorph und umrisshaft werden die Formen. So wirkt ein Porträt, als ob hier der spätere Gerhard Richter (der damals noch Student war!) seine Version eines Bildes von Edvard Munch vorgelegt hätte. Im Rückgriff auf Bekanntes geht Pelz also voran ins Unbekannte. Er betritt dort einen Boden, in dem wir heute unsere schon säuberlich beschrifteten Fähnchen vorfinden. Ein bemerkenswerter, aber auch merkwürdiger Umstand.

Merkwürdig wurde auch Jan Hendrik Pelz, als er sich frustriert immer mehr von der Kunst abwandte. Sein Weg in die Abstraktion, der fast zur Farbfleckenmalerei führt, fand keinen Anklang, auch wenn seine Malerei heute im Rückblick sehr fortschrittlich wirkt. Damals aber gab der abstrakte Expressionismus den Ton an. Er drängte Künstler an den Rand, die sich von der Figur erst wegentwickeln mussten. Den Kampf mit einer dominierenden „Malschule“ muss Pelz’ Urenkel heute nicht mehr führen. Er, der wie erwähnt selbst Maler ist, ist im Stilpluralismus zu Hause. Und nun ist er nach aufwändigen Vorarbeiten froh, dass diese Bilder endlich gezeigt werde können. „Ich habe seit Januar ausschließlich an dieser Ausstellung gearbeitet“, sagt er.

Die Ausstellung wird am morgigen Freitag um 19 Uhr im Kunstverein eröffnet. Zu sehen bis 10. November: Montag, Dienstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.