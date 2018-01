Friedrichshafen Kurden demonstrieren gegen türkischen Militäreinsatz in Syrien

Afrin ist über 3 000 Kilometer von Friedrichshafen entfernt. Dennoch löst der Militäreinsatz der türkischen Armee in dem nordsyrischen Kurdengebiet auch am Bodensee Reaktionen aus.

"Erdogan, Diktator" oder "Deutsche Waffen raus aus Syrien" riefen etwa 100 kurdische Demonstranten am Mittwochnachmittag auf dem Adenauerplatz vor dem Häfler Rathaus. Die Kundgebung solidarisiert sich laut den Veranstaltern vom Mesopotanischem Kulturzentrum mit den Opfern des türkischen Militärs bei einer Offensive in Nordsyrien. Ziel der Türkei ist es, die Kurdenmiliz YPG von ihrer Grenze zu vertreiben.

"Was hat Erdogan in Syrien zu suchen? Und Europa duldet das auch noch, beliefert die Türkei sogar mit Waffen", ruft die Veranstalterin Cetin Hafice, während ihre Mitstreiter im Hintergrund Parolen rufen und Fahnen schwenken. Ob alle gezeigten Symbole in Deutschland erlaubt sind, will die Polizei Friedrichshafen nach der Demonstration feststellen. Laut einem Polizeisprecher haben die Beamten Bilder gemacht, die später gesichtet werden sollen. Etwaige Verstöße sollen zur Anzeige gebracht werden.

Am Rand der Demonstration gab es zudem eine kurze Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Passanten. Polizisten vor Ort konnten jedoch sofort schlichtend eingreifen.

Laut der Veranstalterin sollen am Donnerstag und am Freitag weitere Demonstrationen stattfinden.