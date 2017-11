Friedrichshafen/Meckenbeuren Kürbis: Mehr als nur ein Gruselgesicht

Kürbisse sind von September bis Januar erhältlich. Im Schnitt kostet ein Kilogramm des Herbstgemüses um die 2 Euro. Besonders beliebt ist die Sorte Hokkaido. Mit zwei leckeren Gerichten zum Nachmachen.

Der Herbst ist da – und mit ihm die Zeit der Kürbisse. Große und kleine Sorten zieren die Stände auf den Wochenmärkten rund um Friedrichshafen. Auch an zahlreichen kleinen Straßenständen sind Zier- und Speisekürbisse seit einigen Wochen erhältlich.

Eine Anlaufstelle für das Herbstgemüse ist der Hof von Philip Mayer in Meckenbeuren. Er ist Gemüsegärtner und verkauft unter anderem auch Speisekürbisse. „Es lohnt sich für mich einfach nicht, Zierkürbisse anzubauen. Die sind bei den Kunden auf dem Wochenmarkt lange nicht so nachgefragt wie Speisekürbisse“, sagt Mayer im Gespräch mit dieser Zeitung. „Die Leute kommen zu uns an den Stand oder zum Hofladen, weil sie etwas zu essen kaufen wollen.“ Der Gemüsegärtner verkauft neben der allerorts bekannten und beliebten Sorte Hokkaido auch Kürbisse, die unbekannter sind. So etwa den Muskatkürbis. Dabei handelt es sich um ein großes, etwa fünf bis sieben Kilogramm schweres, grünes Exemplar. In Größe und Form ähnlich dem Muskatkürbis, allerdings rotschalig, ist der rote Zentner. „Und natürlich bauen wir auch den Butternut an, der nicht rund, sondern länglich ist“, sagt Mayer. Zwar nicht im großen Stil, aber am Rande bietet der junge Gemüsegärtner auch den Ufokürbis an. Diese Art ist „strahlend weiß und flach“. Mayers Geschmack nach lohne sich der Ufokürbis allerdings nicht, um ihn als Gericht zuzubereiten: „Er schmeckt jetzt nicht überragend, aber sieht halt hübsch aus“, so der Gemüsegärtner.

Erhältlich sind Kürbisse in der Zeit von Ende August bis etwa Januar – je nach Ernte. "Ich würde sagen, dass die Nachfrage bei uns in diesem Jahr durchschnittlich ist. Und wenn man Speisekürbisse mit Zierkürbissen vergleicht, werden beide Arten etwa gleich gut verkauft", sagt Martin Baur, Gemüsegärtner und Inhaber des Hofladens Ländisch Gut. Ein Kilogramm Hokkaido, Muskat oder Butternut kostet bei Baur derzeit 1,60 Euro. Bei Biobauer Philip Mayer liegt der Preis pro Kilogramm bei um die 2,20 Euro. Von den vielen verschiedenen Kürbisarten hat Studentin Maria Hiegelsberger noch nichts gehört. Bei ihrem Besuch auf dem Häfler Wochenmarkt greift sie zum typischen Hokkaido. „Ich freue mich jedes Jahr auf die Herbstzeit, denn ich mag Kürbisse. Gerade Kürbiscremesuppe schmeckt einfach super. Oder zum Beispiel einfach in Schnitze schneiden, ab in den Ofen und dann gibt es Kürbischips“, sagt Hiegelsberger. Dank der schönen Farbe dürfe das orangene Gemüse auch auf einer Halloweenparty ihrer Meinung nach nicht fehlen.

Kürbis-Curry Zutaten für vier Portionen: 500 g Hokkaido-Kürbis 400 ml Kokosmilch400 ml Gemüsebrühezwei Paprikaeine Handvoll Tiefkühl-Bohnenzwei Schalottenzwei Knoblauchzehen3 EL rote Currypaste1,5 TL Galgant2 EL Ölfünf Kaffirlimettenblätter3 EL Sojasoße1 EL brauner ZuckerSaft einer Zitrone oder Limette etwas SalzBasilikum und Sesam zum Reis nach Belieben Zubereitung: Zunächst die Schalotten und den Knoblauch schälen, die Schalotten in feine Ringe und den Knoblauch klein schneiden. Eine große Pfanne erwärmen, das Öl hineingeben und die Schalotten mit Knoblauch so lange dünsten, bis sie glasig sind. Den Galgant dazugeben, anschließend drei Esslöffel Kokosfett und die Currypaste unterrühren. Das Kokosfett ist der feste Bestandteil, der sich bei der Kokosmilch abgelagert hat – diesen einfach abschöpfen. Das Ganze für ein bis zwei Minuten andünsten, dann die restliche Kokosmilch zugeben und mit Gemüsebrühe auffüllen. Mit Zucker und Sojasoße würzen, außerdem die Kaffirlimettenblätter dazugeben. Für 15 Minuten köcheln lassen, bis die Masse etwas eindickt. Währenddessen den Reis aufsetzen. Anschließend den Kürbis und die Paprika waschen, entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden – Hokkaido gehört glücklicherweise zu den Kürbissen, die nicht geschält werden müssen. Das Gemüse zu dem Curry geben und für etwa 15 Minuten garen. Dann für die letzten zehn Minuten noch die tiefgekühlten Bohnen zugeben. Mit Limettensaft und gegebenenfalls Salz abschmecken, vor dem Servieren die Kaffirlimettenblätter entfernen – die geben einen guten Geschmack, sind aber nicht zum Verzehr geeignet. Das Curry mit Reis anrichten und mit Basilikum sowie Sesam bestreuen. Kürbis-Zitronen-Konfitüre Zutaten für etwa acht Gläser: Ein Hokkaido-Kürbis200 ml Wasser1 kg Gelierzucker (1:1)abgeriebene Schale von zwei Bio-Zitronen80 ml Zitronensaft4 cl Zitronenlikör (zum Beispiel Limoncello) Zubereitung: Den Kürbis vierteln, die Kerne und das fasrige Innere entfernen. Die Viertel schälen und in kleine Stücke schneiden. Mit dem Wasser in einem Topf aufkochen und bei reduzierter Hitze zugedeckt in etwa 15 Minuten weich dünsten, dabei umrühren. Bei Bedarf noch etwas Wasser zuführen. Die Masse in einem Mixer fein pürieren. Das Kürbispüree in einen Topf umfüllen. Den Gelierzucker, die Zitronenschale und -saft zufügen. Alles gut miteinander verrühren. Die Masse zum Kochen bringen, dabei ständig rühren und nach Angabe auf der Gelierzuckerpackung vier Minuten sprudelnd kochen. Aufsteigenden Schaum mit einem Löffel entfernen. Gelierprobe durchführen, dann den Zitronenlikör unterrühren. Die kochend heiße Konfitüre in vorbereitete, ebenfalls heiße Gläser füllen und diese sofort mit dem passenden Schraubdeckel verschließen.

Manfred Büchele vom Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben über Kürbisse: "Teilnehmer paddeln in Riesenkürbissen"

Welche Kürbissorten liegen derzeit im Trend?

Ich kenne den Hokkaido, der schmeckt wohl am besten, sowie Muskat, aber ein Liebhaber davon bin ich nicht.

Haben sich Angebot und Nachfrage nach dem Herbstgemüse über die vergangenen Jahre verändert?

Es gibt seit mehreren Jahren mehr Kürbisse als Zierde oder zum Aushöhlen zu kaufen. Und er gehört auch zum wiederentdeckten Gemüse.

Wonach schmeckt der Kürbis im Rohzustand?

Nur wenige Kürbisse, wie etwa den Muskatkürbis, kann man im Rohzustand essen. Im Prinzip hat der Kürbis sehr wenig Eigengeschmack. Das merkt man ja auch daran, dass eine Kürbissuppe ordentlich gewürzt werden muss.

Woher weiß man, wann ein Kürbis reif ist?

Essreif ist ein Kürbis dann, wenn er ausgereift ist. Das erkennt man beim Drücken am Stielansatz. Zierreif ist er immer dann, wenn man ihn verkaufen will – also dann, wann er benötigt wird. Dabei spielt die Größe keine Rolle.

Welche Kürbisse können ausgehöhlt werden?

Im Prinzip können alle ausgehöhlt werden, manche Kürbisse sind bereits innen hohler als andere. Es gibt zu Halloween – für die, die dies mögen – Sorten, die sich besonders gut eignen.

Wie groß und wie schwer werden die größten Kürbisse?

Es gibt jährlich Wettbewerbe, wer den größten Kürbis hat. Da geht es wohl über eine Tonne und 1,5 Meter Durchmesser.

Was macht den Kürbis so gesund?

Gemüse ist allgemein Lieferant für Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Beim Kürbis sind es unter anderem Beta-Carotin als Vorstufe vom Vitamin A, Kalium, Magnesium, Kalzium, Eisen. Im Prinzip ist der Kürbis auch kalorienarm, aber das kommt auf die Zubereitung an. Je mehr Butter oder Öl verwendet wird, desto gehaltvoller wird das Gericht, aber ohne ist es halt fader. Sehr gesund sind Kürbiskerne und daraus gemachte Kürbiskernöle, insbesondere für die Männer.

Haben Sie ein Lieblingsrezept?

Am liebesten und meisten esse ich Kürbiskerne und Kürbisöl. Kerne ins Müsli oder mit Öl in den Salat oder als Pesto. Als Gemüse Kürbissuppe, wenn sie jemand für mich macht. Das mit dem Rezept ist ja nicht so schwer. Schale weg, klein schneiden, kochen und mixen, danach Würzen. Etwas Kürbisöl dazu und wer will Grünzeug drauf.

Gibt es wissenswerte Fakt?

Es gibt Kürbisregatten in Kanada und in Ludwigsburg. In Ludwigsburg ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Kürbisausstellung. Die Teilnehmer paddeln in ausgehöhlten Riesenkürbissen. Ein Kollege hat dieses Jahr teilgenommen, meine ich, zumindest hatte er einen Riesenkürbis ausgehöhlt.