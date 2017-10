Friedrichshafen Konzert-Premiere von Andrea Rehms neuer CD im Theater Atrium

Die Sängerin aus Tettnang und ihr Bossa Nova Trio spielen an diesem Sonntag im Häfler Fallenbrunnen. Wir stellen die neuen Lieder schon mal vor: 14 Stücke in vier Sprachen zwischen Jazz, Chanson und Bossa, darunter auch zwei Eigenkompositionen von Andrea Rehm. Das Album hat eine Spieldauer von 53 Minuten und kann ab sofort bestellt werden. Natürlich wird es am Sonntag auch im Atrium verkauft.

„Toi et moi“, du und ich. So heißt das neue Album von Andrea Rehm und ihrer Band. Das klingt nicht nur wie ein Versprechen, es wird auch gehalten: Zum „Du“ wird dabei nämlich der Zuhörer, der zur in Tettnang lebenden Sängerin sehr schnell eine emotionale Nähe aufbaut.

Den idealen Boden dafür bereiten Martin Giebel (Klavier), Johannes Deffner (Gitarre), Heiner Merk (Kontrabass), Reinhold Uhl (Querflöte, Bassklarinette) und Herbie Wacher (Schlagzeug, Percussion): Ihre Musik spinnt einen Kokon aus Gelassenheit, Wärme und Nostalgie, mit einem aus Jazz, Chanson und Bossa Nova gesponnenen Faden, der sich samtrot durch die 14 Stücke zieht.

Lauter Lieblingslieder sind es, von Antonio Carlos Jobim, Leonard Cohen, Serge Gainsbourg und anderen. Aber Andrea Rehm hat auch selbst zwei Stücke geschrieben, die nicht im Mindesten abfallen: „Ein Augenblick“ und „Sonntagsliebe“. Zwei deutsche Chansons, die all das reflektieren, was auch das übrige Album ausmacht: Eine Atmosphäre von Sehnsucht, Liebe, ein wenig Melancholie und einem kleinen Lächeln.

Mit „Ein Augenblick“ ist Andrea Rehm eine Stimmungszauberin nicht nur in der Weite der Gesangsmelodie, sondern auch mit ihrem Text: „Die Sonne schickt den ersten Strahl. Ein Vogel ruft zum ersten Mal. Ein Hauch von Glücklichsein mit einem Augenblick – und meine Worte nimmt er mit.“ Und dann entfaltet sich eine Fülle von Fragen, in denen das Abgründige und die sehnende Zuversicht einander durchdringen. Wie singt Andrea Rehm zu Beginn dieses Liedes doch: „Ein Meer von Gedanken liegt so still“ – ein stilles Meer, das tief ist und in dem sich Widersprüchliches durchdringt. Auch aufs Ganze gesehen ist „Toi et moi“ ein Album mit abgedunkelten Nischen und emotionalen Zwischenbereichen.

Dass es Andrea Rehm auf dieser CD mit so manchem Stück zum Kino hinzieht – zu Liedern, die für Filme geschrieben oder als Filmmusik bekannt wurden – ist da vielleicht kein Zufall: Ein Lied, das im Abspann eines Films Verwendung findet, muss dessen wechselnde Stimmungen in sich aufgenommen haben, sonst funktioniert es nicht. Und eindimensional war das französische Kino der 60er und 70er Jahre gewiss nicht, auf die die Lieder der CD verweisen: „Un homme et une femme“ stammt aus Claude Lelouchs gleichnamigen Filmklassiker „Ein Mann und eine Frau“ und erzählt von den Komplikationen einer schwierigen, letztlich aber glücklichen Liebe. Ganz anders „La chanson d’ Helene“ aus dem Film „Die Dinge des Lebens“ mit Michel Piccoli und Romy Schneider. Wohl jeder kennt ihn. Aber dass das Chanson zum Höhepunkt wird, liegt nicht daran, dass man die Tragik der Filmhandung im Hinterkopf hat – es liegt an der bedachten und sparsamen Begleitung von Klavier, Gitarre und Kontrabass sowie einer Stimme, die noch in ihrer Trauer die Erinnerung ans Glück hörbar macht.

War nicht auch von einem leisen Lächeln die Rede? Es klingt aus Andrea Rehms zweitem selbst geschriebenen Stück, der „Sonntagsliebe“: Sie beginnt kurz vor der Ankunft des Geliebten und endet mit seiner Abreise. Ein gutes Chanson enthalte das ganze Leben in drei Minuten, sagt man – so wie hier, wo das (Liebes-)Leben aus einer dauernden Vorfreude auf den jeweils nächsten Liebessonntag besteht. Wie ein Karussell, das sich zum fröhlichen Walzer dreht, geht hier die Liebelei im Kreis. Es ist ein Lied, das an das Repertoire von Hildegard Knef erinnert – und doch dahin nicht passt, weil es den zentralen amourösen Teil dezent überspringt, anstatt unzweideutig darauf hinzuweisen.

Und weil das Lied von einer wunderbar leichten Stimme gesungen wird, die mit dem Grund für ihre Leichtigkeit auch charmant kokettiert – er besteht aus der Abwesenheit des Alltags in der Liebe: „Du kennst nur meinen Sonntagblick, du kennst nur mein Sonntagskleid… du kennst mich, doch du kennst mich nicht – und Liebe hat es leicht.“

Martin Giebel hat alle Arrangements geschrieben und sie sind ausgesprochen fein. Die Soli sind reif und sie zerreißen die Liedstruktur nicht, sondern unterstützen sie. Der Brücke zur brasilianischen Musik hat man nicht nur Johannes Deffners lyrisch-virtuosem Gitarrenspiel zu verdanken, sondern auch den freien Flügen der Querflöte, auf die man sonst wohl verzichten müsste. Die Bassklarinette weist wiederum zum Swing uralter Prägung – uralt, wie es einer Einspielung von Leonard Cohens „Dance me to the end of love“ gebührt: Einen dunkleren Seidenglanz als Andrea Rehm und ihre Band konnte auch Madeleine Peyroux diesem Song nicht verleihen. Auch sonst kommen einem bei einzelnen Songs des Albums die Aufnahmen anderer Künstler in den Sinn. Diana Krall etwa, bei Gershwins Standard „s’wonderful“ – weil man merkt, was Andrea Rehm anders macht als sie. Wo Krall auf ihre gewohnte Laszivität setzt, entfaltet Rehm schlichtweg Wärme. Und dann gibt es Stücke, die mit den Jahren gealtert sind wie guter Wein, sofern man es versteht, ihr Potenzial auszuschöpfen – wie mit der Ballade „Jardin d’hiver“. Verglichen mit dieser Einspielung wirkt das Original von Benjamin Biolay und Keren Ann rhythmisch unrund, stimmlich blass. Andrea Rehm rückt ihre Variante in die Nähe von Henri Salvador, der schon ein sehr alter Mann war, als er gelassen die Glut dieses Liedes schürte.

Gelassen, das ist auch die Band, wo sie unter sich bleibt: Im Instrumental „Quel temps fait-il à Paris“ von Alain Romans. Versonnen und doch mit leichter Hand ist das Klavier; die rhythmische Begleitung von Gitarre und Bass scheint sich, sehr milde geworden, an den Hot Club de France zurückzuerinnern. Auf eine schelmische Note wird trotzdem nicht verzichtet – geschrieben wurde dieses Kabinettstück schließlich für Jacques Tatis Film „Die Ferien des Monsieur Hulot“.

Dass nicht nur akustisch, sondern auch hinsichtlich der Stimmungen die Zwischentöne so gut zur Geltung kommen, ist Heiner Merk zu verdanken: er leitete die Aufnahmen.

Die CD „Toi e moi“ ist für 15 Euro plus 3 Euro Versand erhältlich unter www.andrearehm.de und www.tonsee-records.de. Im Theater Atrium in Friedrichshafen (Fallenbrunnen 17) erlebt das Album seine Konzertpremiere – an diesem Sonntag, 22. Oktober, um 20 Uhr. Karten für 15/13 Euro an der Abendkasse.