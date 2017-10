vor 3 Stunden Christina Bömelburg Exklusiv Friedrichshafen Kommentar: Altbekannte Maschen ziehen noch immer

Noch immer scheinen längst bekannte Betrugsmaschen oft genug zu funktionieren. Es bleibt also wichtig, dass Enkeltrick und Co auch bei denen nicht in Vergessenheit geraten, denen damit Geld aus der Tasche gezogen werden soll.