Klufterner zu Besuch in der Eiszeit

Der Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern besichtigte in Engen Höhlenfunde und Kunst

Gut besucht war die diesjährige Geschichtsexkursion des Arbeitskreises Heimatgeschichte Kluftern in die Hegaustadt Engen. Empfangen wurden die Teilnehmer aus Friedrichshafen und Immenstaad von Alt-Bürgermeister Manfred Sailer und heutigem Vorsitzendem des Kuratoriums der Kunststiftung Landkreises Konstanz.

Die erste Station bildete der Eiszeitpark. Dort erläuterte Sailer, warum gerade hier und an einigen benachbarten Stellen eiszeitliche Menschen verweilten, um Großwild zu jagen. Anhand von Original-Faustkeilen der Neandertaler und des anatomisch modernen Eiszeit-Menschen (Homo sapiens) zeigte Sailer den Teilnehmern anschaulich kulturelle Unterschiede in den Besiedlungsspuren verschiedener Menschengruppen auf. Weiterhin erläuterte er anhand von Repliken der Venus vom Hohlen Fels im Blautal, vom österreichischen Willendorf die Unterschiede zur berühmten Engener Venus vom Petersfelsen. Diese sei vollkommen andersartig gestaltet. Es dominiert hier in Engen nicht der naturalistische Stil, sondern die Abstraktion. Man könnte fast sagen, so Sailer, diese Figur sei das erste abstrakte Kunstwerk Europas gewesen.

Nach den fachkundigen Ausführungen zur eiszeitlichen Fundlagen im und um den Petersfelsen war die gelungene Altstadtsanierung Engens Hauptthema der weiteren Exkursion. Dabei zeigte sich, dass nur durch einschneidende Änderungen und ein städtisches Gesamtkonzept das einheitliche mittelalterliche/frühneuzeitliche Gepräge der Stadt erhalten werden konnte. Abgerundet wurde der Tag mit einer Führung zu den zeitgenössischen Kunstwerken am Friedhof, in der Vorstadt, Marktplatz und Lupfenstraße. Hier zog Sailer den Bogen zu Kluftern, da an beiden Standorten moderne Kunst das Bild der Ortschaften prägen und beide Standorte gut in dem übergreifenden Projekt der BodenseeKunstwege vertreten sind.