Friedrichshafen-Kluftern Klufterner Weihnachtsfeier für Senioren gut besucht

Die traditionelle Weihnachtsfeier für Senioren im Klufterner Bürgersaal am ersten Advent ist sehr gut besucht gewesen.

Viele Besucher sind am ersten Advent der Einladung von Klufterns Ortsvorsteher Michael Nachbaur zur traditionellen Seniorenweihnachtsfeier gefolgt. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon einmal so viele Tische dazu stellen mussten", sagt er.

Die Vorschulkinder des Kindergartens Kluftern führen das Singspiel von den vier Kerzen auf. Drei Kerzen, die für Freude, Frieden und Liebe stehen, haben Pech: Immer wieder werden sie ausgepustet. Sie haben langsam den Eindruck, die Menschen wollten sie gar nicht mehr. Nur die vierte schafft es immer wieder, ihre Flammen neu zu entfachen. Sie ist die Hoffnung. "So lange es mich gibt, können die anderen Kerzen immer wieder angezündet werden, wenn es nötig ist, jeden Tag", sagt die vierte Kerze.

In seiner Begrüßung erinnert Ortsvorsteher Nachbaur an die tiefere Bedeutung von Weihnachten und Advent: "Vor über 2000 Jahren ist etwas geschehen, das die Welt und die Menschheit bis heute beeinflusst. Es lohnt sich, diese Impulse aufzunehmen", sagt Nachbaur. Für ihn bedeuten sie, sich Zeit zu nehmen für einander und einzutreten für ein friedliches Miteinander. Dazu gehöre auch ein gutes Miteinander von Jung und Alt im Ort. "Lebensqualität bedeutet auch, dass man in Kluftern gut alt werden kann", so Nachbaur.

An diesem Sonntagnachmittag setzen sich dafür außer den Kindergartenkindern auch musikalische Gruppen ein: der Männergesangverein eröffnet die Feier mit bekannten Liedern wie "Es kommt ein Schiff geladen" oder "Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen", später übernimmt der Musikverein. Der Frauenchor "Belle voci" sorgt dafür, dass alle Gäste Apfelkuchen oder Schwarzwälder Kirschtorte bekommen.