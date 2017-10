Kirchenkonzert mit Orgel und Trompete

Georg Hasenmüller und Jürgen Frank musizieren in St. Maria in Jettenhausen

Ein Konzert für Trompete und Orgel zum Erntedankfest findet in der Pfarrkirche St. Maria in Jettenhausen statt, am Sonntag, 8. Oktober, um 18 Uhr. Es musizieren Jürgen Frank (Trompete) und Georg Hasenmüller (Orgel).

Jürgen Frank, Solo-Trompeter bei der Südwestdeutschen Philharmonie, ist in der Region Bodensee-Oberschwaben vor allem bei Kirchenkonzerten stark engagiert. Georg Hasenmüller ist hauptberuflicher Kirchenmusiker, Kantor in St. Petrus Canisius und Chorleiter in St. Maria Jettenhausen.

Auf dem Programm stehen neben Werken für Orgel und Trompete, beziehungsweise Flügelhorn, auch Kompositionen für Orgel solo. Unterstützt wird die Veranstaltung durch den „Förderverein für Kirchenmusik in St. Maria Jettenhausen“. Der Eintritt ist frei, es findet eine Kollekte statt.