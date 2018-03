Friedrichshafen Kirchenchor Klufern sucht Sänger und Literatur

Franz Billder und Thomas Hößler sind für den Erfolg des Kirchenchors in den vergangenen Jahrzehnten mitverantwortlich und wurden jüngst bei der Hauptversammlung geehrt.

Urgestein ist der 1837 gegründete Kirchenchor St. Gangolf in Kluftern und Urgestein des Vereins ist Franz Biller, der schon 60 Jahre dabei ist, als Sänger, Notenwart, stellvertretender Vorsitzender, Vorsitzender, Ehrenvorsitzender und in den Jahrzehnten auch immer wieder als Dirigent – bis er Thomas Hößler traf, der den Chor inzwischen seit über 25 Jahren leitet.

„Ich habe meine Laufbahn als Chorleiter im Advent 1983 in Deggenhausen begonnen, als Organist war ich dort bereits seit Weihnachten 1974 tätig“, erzählt der 57-jährige Hößler, der heute in Daisendorf wohnt. Zur Musik kam er durch ein Klavier zuhause. Er lernte zunächst beim legendären Willibald Görl aus Markdorf Klavier sowie Orgel und Chorleitung bei Anton Johannes Schmid in Überlingen. Viele weitere Kontakte, unter anderem zu Wilm Geismann, ehemals Kirchenmusikdirektor der Diözese Freiburg, und Kurse folgten. 1988 wechselte er die Stelle. Er wurde bis 1991 Chorleiter und Organist in Immenstaad und spielte anschließend einige Zeit Orgel in Überlingen. „Zu Weihnachten 1991 wurde ich nach Kluftern eingeladen und habe dort den Chor zwei Mal begleitet und dann kam Franz Biller auf mich zu. Ich habe damit schon gerechnet, weil ich wusste, dass in Kluftern die Chorleiterstelle vakant war“, berichtet Hößler.

Franz Biller war dort wieder einmal in Nöten. Im Laufe der Jahrzehnte gingen immer wieder Chorleiter aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen nach gewisser Zeit, beispielsweise der aus Kluftern stammende Kirchenmusiker Norbert Thoma, und neue Chorleiter waren schwer zu finden. Biller übernahm deshalb phasenweise immer mal wieder selbst die Chorleitung, von wenigen Wochen bis zu einem Jahr am Stück. Damals, Anfang 1992, hatte Hößler sich auf Billers Anfrage noch Bedenkzeit ausgebeten, weil er sich auch in Meersburg beworben hatte. Zwei, drei Tage nachdem er sich für Kluftern entschieden habe, hätten sich die Meersburger gemeldet, berichtet Hößler: „Mir hat es halt in Kluftern gefallen, bis zum heutigen Tage.“ „Gott sei Dank ist er heute noch da“, sagt der heute 79-jährige Kluftinger Franz Biller.

1995 bis 2008 habe er dann dennoch zusätzlich den Kirchenchor in Meersburg übernommen, weil es in beiden Chören kompetente Stellvertreter gab, berichtet Hößler, in Kluftern Franz Biller. 1992 bis 1999 leitete Hößler zudem einen Kammerchor aus der Region und aktuell spielt er die Klavierbegleitung bei allen Chorproben der Birnauer Kantorei. Im Hauptberuf arbeitet er heute für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben in Weingarten im Bereich Berufsausbildung.

1994 hatte der Chor die meisten aktiven Mitglieder, 43, heute sind es 32. Die Gründe seien vielfältig, meint Hößler. Es gebe ein geringeres Interesse an der Kirche. Untersuchungen zeigten, dass die Zahl der aktiven Chorsängerinnen und -sänger proportional so abnehme, wie die Zahl der Kirchgänger. Diese würden immer älter und die Jungen wollten sich nicht binden. Dazu komme, dass die Gesellschaft immer pluralistischer werde und sich im Bereich Chorgesang der Schwerpunkt verschoben habe, wie beispielsweise in Richtung zu Gruppen wie „Die jungen Tenöre“ und zu Gospelchören.

Auch in der Kirche selber würden neue Lieder bei Familiengottesdiensten und von Kirchenbands gesungen, was auch seine Berechtigung habe. Bezüglich des Repertoires, so Hößler, würden sich Stücke mit Substanz immer über die Jahrhunderte durchsetzen, das beginne beim gregorianischen Choral, der auch Einzug in die populäre Musik gefunden habe, die Klassiker von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, über Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn bis zu Felix Mendelssohn Bartholdy und vielen weiteren, heute teilweise unbekannter Komponisten. Auch zeitgenössische Tonsätze würden gesungen, wie von Jürgen Hessel, der lange Jahre in Meßkirch gelebt habe oder anglikanische Chorsätze. „Das bleibt schon nicht statisch“, so Hößler: „Ich bin ständig auf der Suche nach Literatur.“

„Wenn wir etwas extra machen, wie das jährliche Geistliche Konzert, zusammen mit der Musikkapelle, kommt viel Publikum“, berichtet Biller. Dennoch gebe es kaum Nachwuchs für den Chor. „Wir sind mehr oder weniger auf Kooperationen angewiesen“, so Hößler: „Das Problem haben wir nicht nur in Kluftern.“ Aber die Kirchenchöre versuchen, sich gegenseitig auszuhelfen. So gibt es seit 2016 eine Kooperation mit St. Nikolaus in Markdorf bei großen Konzerten, nachdem dem damaligen Chorleiter Christian Ringendahl zur Messe an Weihnachten Leute fehlten. Seitdem verabreden die Chöre, was in Markdorf und Kluftern gesungen wird, berichten die beiden. Die Verbindung an sich sei allerdings schon viel älter. Wie lange solche Kooperationen Kirchenchöre am Leben halten, sei schwer zu sagen. „Die graue Haarfarbe dominiert alles“, sagt Hößler. Nur wenig junge Leute, besonders Männer, zeigten Interesse und wenn, dann seien sie anspruchsvoll, was bedeute die Qualität des Chores müsse stimmen, denn man werde mit Profis verglichen. Werbung funktioniere meist nur durch persönliche Ansprache. Aber vielleicht sollte man nicht zu pessimistisch sein, als Biller 1970 Vorsitzender wurde und 26 Jahre blieb, gab es nur aktive 17 Mitglieder, er brachte damals den Kirchenchor auf 43 Sängerinnen und Sänger.

Kirchenchor Kluftern

Der Kirchenchor hat nach Auskunft von Sabine Musbach 32 aktive und 50 passive Mitglieder. Vergangenes Jahr hatte der Chor 39 Proben und 15 Auftritte.

Im Vorstand sind: Präses Pfarrer Ulrich Hund, Chorleiter Thomas Hößler, 1. Vorsitzende Irene Schabert, 2. Vorsitzende Ellen Haller und Josefine Schmid, Kassiererin Andrea Biller, Schriftführerin Sabine Musbach und Ehrenvorsitzender Franz Biller.

Geehrt wurden bei der jüngsten Hauptversammlung: Franz Biller für 60 Jahre, Kurt Braunschweiler für 45 Jahre, Irene Schabert für 40 Jahre und Anni Vorkäufer für 35 Jahre Mitgliedschaft sowie Thomas Hößler für 25 Jahre als Dirigent in Kluftern. Irene Schabert wurde zum Ehrenmitglied des Kirchenchores ernannt.

Erreichbar ist der Kirchenchor bei Interesse durch die E-Mail-Adresse Kirchenchor-Kluftern@web.de