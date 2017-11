vor 3 Stunden Pastor Jan Lambers, Baptisten-Gemeinde Friedrichshafen Exklusiv Friedrichshafen Kirche ist Jamaika

Was in Berlin gescheitert ist, funktioniert in der Kirche: Kirche ist Jamaika, weil Jesus angesichts der Unterschiedlichkeit unter den Menschen nicht ausgestiegen ist. Das sagt Pastor Jan Lambers von der Baptisten-Gemeinde Friedrichshafen.