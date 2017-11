Friedrichshafen Kino-Produktion sucht für Dreh am Bodensee-Airport Komparsen

Wer schon immer einmal beim Dreh eines Kinofilms nicht nur dabei, sondern mittendrin sein wollte, hat am nächsten Sonntag die Gelegenheit dazu – quasi direkt vor der Haustür. Die Oberon Film GmbH wird einige Szenen für ihren nächsten Kinofilm am Bodensee-Airport drehen.

"Dafür suchen wir dringend noch etwa 50 Komparsen", erzählt Produktions-Assistentin Melanie Zimmer. Die sollen vor allem Fluggäste darstellen, die in der Abflughalle stehen oder am Terminal einchecken wollen. Da die Produktionsfirma über lokale Kontakte bisher vorwiegend junge Leute engagieren konnte, suche man vor allem etwas reifere Menschen oder Familien mit Kindern.

Warum gerade Friedrichshafen? In den vergangenen Wochen war das Filmteam in Freiburg und Schramberg im Schwarzwald unterwegs, wo unter anderem im ehemaligen Krankenhaus Schramberg gedreht wurde. "Wir haben verschiedene Flughäfen angesprochen, die einigermaßen in der Nähe sind. Friedrichshafen hat uns am besten gefallen", berichtet Melanie Zimmer vom Set-Casting. Zudem sei die Geschäftsleitung sehr aufgeschlossen und kooperativ. Eine Herausforderung werden die Dreharbeiten bei laufendem Betrieb am Sonntag im Terminal trotzdem. "Das Ganze soll so echt wie möglich aussehen", erklärt die Produktions-Assistentin.

Die Szenen werden Teil des Spielfilms "Das Leben meiner Tochter", der sich mit dem Thema Organspende auseinandersetzt. In der Geschichte braucht die siebenjährige, herzkranke Tochter eines erfolgreichen IT-Unternehmers dringend ein Spenderherz. Monatelang wartet die Protagonistin vergeblich. Das treibt ihren verzweifelten Vater dazu, ein Herz auf illegalem Weg zu besorgen, womit für ihn eine Reise in eine unbekannte und gefährliche Welt beginnt. Damit wirft der Film die Frage auf, wie weit man gehen kann, um das Leben des eigenen Kindes zu retten. Die Produktion soll "hoffentlich nächstes Jahr", so Zimmer, in die Kinos kommen. Hauptdarsteller sind die Schauspieler Christoph Bach und Alwara Höfels, die unter anderem im Dresdner "Tatort" Oberkommissarin Henni Sieland spielt.

Oberon Film ist in Berlin und München ansässig und produziert seit 2009 Spielfilme für Fernsehen und Kino. Zu den bekanntesten Produktionen zählen "Einer wie Bruno" mit Christian Ulmen oder "Harms" mit Heiner Lauterbach. Anfang Januar 2017 war, ebenfalls mit Lauterbach in der Hauptrolle, der zweiteilige Thriller "Spuren der Rache" zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.

Oberon ist aber auch als Service-Produzent für internationale Filmproduktionen tätig und war beispielsweise bei den Kinofilmen "Cloud Atlas" oder "Sense 8" engagiert.

Bewerbung

Die Oberon Film GmbH sucht kurzfristig Komparsen für den Kinospielfilm "Das Leben meiner Tochter", für den einige Szenen auf dem Flughafen Friedrichshafen gedreht werden. Rund 50 Statisten jeden Alters, gern auch Familien mit Kindern, werden noch benötigt. Wer am Sonntag, 26. November, ab morgens Lust und Zeit hat, bei diesem Filmdreh als Komparse dabei zu sein, meldet sich möglichst schnell mit Foto, Altersangabe und einer Rufnummer per E-Mail an die Adresse komparsen@web.de Bei Bedarf meldet sich die Produktionsfirma zurück. Die Dreharbeiten werden nach Aussage der Produktionsassistentin vergütet. (kck)