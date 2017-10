Friedrichshafen Kinderuni startet mit neuer Konzeption ins neue Studienjahr

Nur noch in drei altersunterschiedlichen Gruppen wird an der Friedrichshafener Kinder-Universität gelehrt. Das Interesse von Kindern ab einem Alter von elf Jahren und aufwärts hat stark abgenommen.

Friedrichshafen (ghw) Von vier auf drei – dieser Rechenschritt ist Bestandteil der neuen Konzeption der Häfler Kinderuni. Statt bisher vier altersunterschiedlicher Gruppen gibt es im Vorlesungsjahr 2017/2018 nur noch drei: Die Gruppe der Fünf- und Sechsjährigen, die Gruppe 7+ und die Gruppe der Junioruni für Zehnjährige aufwärts. Damit wird offenbar in erster Linie dem Umstand Rechnung getragen, dass das Interesse in der vormaligen Gruppe 11+ gerade in der jüngeren Vergangenheit stetig zurückging. "Für uns ist das ein Test. Wir richten uns nach den jeweiligen Anmeldezahlen und spalten Gruppen gegebenenfalls auch mal auf", sagt Alexandra Krause vom Orga-Team der Kinderuni auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Erster Vorlesungstag im neuen Studienjahr: Insgesamt sind 46 Mädchen und Jungs am Samstagmorgen in die Räume der Diploma Fachhochschule in der Allmannsweilerstraße gekommen. Größter Andrang wie fast immer in der Gruppe der Fünf- bis Sechsjährigen. "Warum malt der Herbst die Blätter so bunt?" Für Dozentin Karo Kunad und die jüngsten Kinderuni-Studenten geht es auch ums Malen in seiner ganzen Farbenvielfalt. "Du hast aber coole Wasserfarben. Sind die ganz neu?" Jetzt aber schnell die Zeichenblöcke raus und schon kann's unter fachkundiger Anleitung losgehen.

Der Spur des Wassers folgt derweil die Gruppe 7+. "Wieviel Liter Wasser solltet ihr mindestens pro Tag trinken?", will Amelie Schatz von den Kindern wissen. Viele Zeigefinger gehen hoch. Die Meinungen gehen auseinander. Von "ein halber Liter" bis zu "drei Liter" reichen die Antworten. "Trinken ist wichtig", soviel ist in jedem Fall klar. Dass der menschliche Körper zum Großteil aus Wasser besteht, auch darüber wird man sich schnell einig. Warum kann Wasser auf der Erde überhaupt existieren? Jetzt wird es schon komplizierter. "Früher war es ganz heiß. Dann knallte ein Meteorit auf die Erde und dann hat es 1000 Jahre geregnet." Davon berichtet eine Jungstudentin. Auch in punkto Gefrier- und Siedepunkt des Wassers kennt man sich hier prima aus.

Ein Würfel ist ein Würfel. Aber wie sieht ihn ein Vogel, der aus der Luft auf ihn herunterschaut im Gegensatz zu einem Frosch, der hochschauen muss? Gar keine so leichte Frage. Für zehn Juniorstudenten geht es zusammen mit Dozent Stephan Krause ums perspektivische Zeichnen und um räumliches Denken. Den nächsten Vorlesungstag gibt es am Samstag, 21. Oktober.