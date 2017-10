Friedrichshafen Kinderuni: Hier lernen die Wissenschaftler von morgen

50 Nachwuchsforscher sind bei der Kinderuni dabei. Die letzte Veranstaltung findet in diesem Jahr am 9. Dezember statt.

Früh übt sich: Das besagt ein allseits bekanntes Sprichwort. Diesem Rat sind am vergangenen Samstag wieder 50 Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren gefolgt, um in der Kinderuni Friedrichshafen erste akademische Luft zu schnuppern.

Raphael (6) aus Friedrichshafen zum Beispiel war mit seinen "Kommilitonen" in der wegen der großen Nachfrage neu geschaffenen Plus-Gruppe als Künstler unterwegs. Die Kinder lernten den Schweizer Urs Wehrli kennen, der – man mag es kaum glauben – durch akkurates Aufräumen und die dadurch entstehenden Bilder berühmt wurde. "Zu Hause räume ich mein Zimmer auch immer selbst auf", sagte Raphael mitten im Bastelfieber, "ich bin schon gespannt, wie mein fertiges Kunstwerk aussehen wird."

Einen Hörsaal weiter lernte die jüngste Gruppe ab fünf Jahren das Musikstück "Der Karneval der Tier" vom französischen Komponisten Camille Saint-Saëns kennen. Die Dozentin zeigte den Kleinen, wie man mit musikalischen Mitteln und kleinen Tricks all die Tiere, die in der Geschichte vorkommen, darstellen kann. Etwa den brüllenden Löwen oder die umhergackernden und pickenden Hühner. Doch die Kinder durften nicht nur zuhören. Bewegung war angesagt, damit die Tiere im Raum lebendig werden.

Die Juniorgruppe war auf den Spuren Konrad Zuses unterwegs. Der Erfinder aus dem osthessischen Hünfeld bei Fulda hatte 1941 den ersten funktionsfähigen und vollautomatischen Computer Z3 entwickelt, der bis heute der Grundstein für viele technische Neuerungen ist. Aber wie hat sich die Technik bis heute weiterentwickelt? Was kann ein Smartphone im Vergleich zum Urcomputer? All diese Fragen waren nach der Vorlesung geklärt, während spielerisch die ersten Grundlagen der Digitaltechnik vermittelt wurden.

Ganz hoch hinaus ging es in der Gruppe der Siebenjährigen. Nämlich ins Weltall – zumindest thematisch. Denn auch mit nur einfachen Hilfsmitteln ist es schon möglich, astronomische Ereignisse am Himmel zu beobachten. Denn Sternschuppen, Polarlichter oder Kometen lassen sich mit einem einfachen Fernglas erkunden. Alexandra Krause, Organisatorin bei der Kinderuni, war über die große Nachfrage erfreut: "Das Interesse ist wirklich riesig. Auch die neu geschaffene Gruppe war sofort gut besucht. Da macht die Arbeit gleich doppelt Spaß." Die nächste und letzte Kinderuni für dieses Jahr findet am 9. Dezember statt. Dann geht es um die Zähne des Menschen, um Tiere und wie sie im kalten Winter überleben können und um die Sprache des Menschen und wie sich diese verändert.