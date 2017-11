Friedrichshafen Kinderpornografie: 45-Jähriger soll Kinder nackt fotografiert haben

Ein 45 Jahre alter Mann aus Tuttlingen muss sich vor Gericht verantworten. Der Vorwurf lautet Kinderpornografie. Er soll in Friedrichshafen Kinder nackt fotografiert und Bilder an einen Unbekannten weitergeleitet haben. Ermittler fanden auf dem Computer des Mannes Tausende kinder- und jugendpornografische Bilder.

"Herstellen von kinderpornografischen Schriften" lautet die Anklage gegen einen 45-jährigen Mann aus Tuttlingen, der sich deshalb seit Mittwoch vor dem Rottweiler Landgericht verantworten muss. Ein etwas sperriger juristischer Begriff, denn Schriften sind das keine, sondern Fotos. Der Mann soll laut Anklage im August 2015 heimlich Bilder von Kindern gemacht, die in Friedrichshafen nackt im Wasser spielten. Dabei, so der Vorwurf der Anklage, habe er den Fokus auf den Intimbereich und das Gesäß der Kinder gerichtet. Ein kleines blondes Mädchen habe er fotografiert, als es von seiner Mutter angezogen wurde, auch hier habe er den Bildausschnitt so gewählt, dass der Intimbereich im Mittelpunkt stand. Die Bilder habe er dann an einen Unbekannten weitergeleitet.

Die Verlesung der Anklage dauerte weit über eine Stunde, denn neben diesen beiden Taten wird ihm vorgeworfen, Tausende von kinder- und jugendpornografischen Bildern aus dem Internet heruntergeladen zu haben, um sie als "Masturbationsvorlage" anschauen zu können. In der Anklageschrift werden zahlreiche davon beschrieben, und dabei kann einem das wahre Grausen kommen: Kleinkinder, die von Männern vergewaltigt werden, kleine Mädchen, die gefesselt und gefoltert werden, die Männer oral befriedigen. Und das in unzähligen Varianten. Kinder mit Schnuller, kleine Mädchen, nur mit Netzstrümpfen bekleidet oder mit hochgeschobenen Kleidchen als Objekte der Begierde. Wäre es nach der Verteidigerin des Mannes gegangen, wäre die Öffentlichkeit währenddessen ausgeschlossen gewesen. Sie hatte beantragt, den gesamten Prozess nicht öffentlich zu führen. Das hatte das Gericht aber abgelehnt. Allerdings wird ein Teil der Zeugenaussagen und auch die Teile des Verfahrens, bei dem es um die sexuellen Neigungen des Beschuldigten geht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Schon früher aufgefallen

Während der langen Verlesung der Anklageschrift saß der 45-Jährige regungslos mit niedergeschlagenen Augen auf der Anklagebank, wurde aber sehr redselig, als ihn der Vorsitzende Richter nach seinem Lebenslauf befragte. Wortgewandt erzählte der gepflegt wirkende Mann von Kindergarten und Schulzeit. Als Außenseiter habe er sich gefühlt, immer lieber mit Mädchen gespielt. Aber auch vom schwierigen Verhältnis zu seinem Vater, der seinen jüngeren Bruder bevorzugt habe. Der Vater starb, als der Angeklagte zwölf Jahre alt war. Nach dem Hauptschulabschluss begann er eine Lehre als Elektrotechniker, die er aber abbrach – er sei mit der vielen Mathematik nicht klar gekommen. Eine weitere Lehre in einem ähnlichen Bereich ein paar Jahre später führte er ebenfalls nicht zu Ende. So arbeitete er als Lagerist, Detektiv, Disponent und bei einer Reinigungsfirma. Meist nur ein paar Monate, lange scheint er es nirgends ausgehalten zu haben. Auch seine Ehe hielt nur wenige Jahre, die beiden Kinder sehe er nicht mehr, was ihn sehr belaste.

Während der Befragung wird klar, dass es bereits 2003 einen offenbar einschlägigen Fall gab, auf Grund dessen dem Mann zweimal gekündigt wurde und aus diesem Grund eben auch seine Kinder nicht mehr sehen darf. Zwei Jahre saß er dafür in Haft, derzeit ist der Mann wegen den neuen Tatvorwürfen in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Wo er, so will es die Anklage, auch erst einmal bleiben soll.

Freimütig erzählt der 45-Jährige von seinen Hobbys. So sei er als Alleinunterhalter auf Hochzeiten und Geburtstagen unterwegs – er spiele Keyboard – und außerdem als Zauberer. Er habe viele Freunde, sei viel mit anderen Zauberkünstlern unterwegs gewesen. Allerdings habe man ihn inzwischen aus der Zauberer-Organisation, dem "Magischen Zirkel", ausgeschlossen. "Wegen der Vorfälle", wie er es bezeichnet.

Nach der Befragung des Angeklagten wurde die Öffentlichkeit wieder vom Prozess ausgeschlossen und wird dies vermutlich auch bei der Fortsetzung am Dienstag, 28. November sein, zumindest bis 11 Uhr – das kündigte der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer an.

Rechtliche Lage

Paragraf 184b des Strafgesetzbuchs befasst sich mit der Verbreitung, dem Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften. Darin heißt es unter anderem: "Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 1) eine kinderpornografische Schrift verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht; kinderpornografisch ist eine pornografische Schrift..., wenn sie zum Gegenstand hat: a) sexuelle Handlungen von, an oder vor einer Person unter vierzehn Jahren (Kind), b) die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung oder c) die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten Gesäßes eines Kindes."