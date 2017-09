Friedrichshafen Keine Verzögerungen bei Bau der B31-neu in Aussicht

Keine Verzögerungen bei Bau der B31-neu in Aussicht

Laut Deges steht einer Fertigstellung im Dezember 2020 bisher nichts im Weg.

Andreas Irngartinger, Projektleiter der Berliner Firma Deges, hatte bei seiner Präsentation zum B31-Bau im Finanz- und Verwaltungsausschuss (FVA) am Montagabend gleich mehrere gute Nachrichten parat. Die Wichtigste: Die Arbeiten an der neuen Bundesstraße liegen laut Irngartinger voll im Zeitplan, mit Verzögerungen sei zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu rechnen. Läuft alles so glatt weiter, könne die B 31-neu im Dezember 2020 fertiggestellt werden.

"Das Thema Grunderwerb hat uns lange und intensiv beschäftigt", erklärte Irngartinger den Gemeinderäten. Mittlerweile seien alle Grundstücke, die zum Bau der Straße notwendig seien, gekauft. Probleme bereiteten eher noch die Grundstücke, die für Ausgleichsmaßnahmen notwendig seien. Die Obstbauern wollten diese oft nicht zum gebotenen Preis verkaufen, sodass im Ernstfall auch Enteignungsverfahren "nicht auszuschließen" seien. "Die Umsetzung des Bauprojekts ist aber nicht gefährdet", so der Projektleiter.

Aufatmen kann die Deges auch beim Punkt Oberflächensondierung. Rund 90 Prozent seien abgeschlossen. "Das war unser großes Sorgenkind", sagte Irngartinger, "wir haben zwar ein paar hundert Kilogramm Munitionsreste gefunden, die großen Blindgänger blieben aber aus." Die Deges habe einen Zeitpuffer für eine mögliche Beseitigung eingeplant, der aber nicht benötigt wurde. "Wenn Sie also den Eindruck hatten, das zeitweise nichts gearbeitet wurde, dann war das wirklich so", sagte der Projektleiter.

"Was sind noch die größten Risiken?", wollte Norbert Fröhlich (CDU) wissen. Natürlich käme es vor allem auf die Wetterbedingungen, eine gute Planung und leistungsbereite Baufirmen an. Spannend könnte noch werden, ob die Sperrung der Zugstrecke der Deutschen Bahn wie geplant funktioniere. Die Deges müsse eine Sperrpause bereits zwei Jahre vorher anmelden – und dann zum passenden Zeitraum genehmigt bekommen.

Wie aufmerksame Autofahrer im Moment gut beobachten können, laufen gerade in vielen Bereichen vorbereitende Maßnahmen zur Baustelleneinrichtung. Baustraßen werden umgelegt, es wird ausgehoben und gebaggert. Ende September, Anfang Oktober steht ein weiterer wesentliches Schritt an: Die Waggershauser Straße wird umverlegt, damit der Tunnelbau starten kann. Zuerst wird die Waggershauser Straße über den ZF-Parkplatz umgesetzt. Die Straße wird während der Bauarbeiten befahrbar sein und muss nur kurzzeitig gesperrt werden. Allerdings fallen die Parkplätze im bisher durch die ZF-Mitarbeiter genutzten Tunnelbereich weg.