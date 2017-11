Friedrichshafen Keine Bodenschwellen in Wintermonaten

Damit der Winterdienst den Parkplatz am Hinteren Hafen räumen kann, sind die Bodenschwellen entfernt worden.

Friedrichshafen (wie) Die Bodenschwellen am Hinteren Hafen, die vor allem nächtliche Raser unsanft ausbremsen und den Anwohnern mehr Ruhe bringen sollen, sind für die Wintermonate entfernt worden. Die sieben schwarz-gelben, bis zu drei Zentimeter hohen Schwellen waren Mitte Juni installiert worden. Sie sollen Beschleunigungsfahrten stoppen und das Parkplatzgelände als nächtlichen Aufenthaltsort unattraktiver machen.

Christine Heimpel (SPD) hatte in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend nachgefragt, warum die Schwellen abgebaut wurden. "Auf Anfrage konnte man mir das bislang nicht genau beantworten. Seit die Schwellen weg sind, wird in diesem Bereich schon wieder deutlich schneller gefahren", sagte sie in der Sitzung.

Die Stadtverwaltung teilt am Dienstagmorgen auf SÜDKURIER-Anfrage mit, die Schwellen seien wegen des Winterdienstes entfernt worden. "Wenn es im Winter mehr Schnee hat, sieht man nicht genau, wo die Schwellen sind, daher kann man den Schnee nicht um die Schwellen herum räumen", erklärt Pressesprecherin Monika Blank. Daher seien sie für die Wintermonate abmontiert worden. Natürlich würden die Bodenschwellen nach dem Winter wieder angebracht.