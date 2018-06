Friedrichshafen/Tettnang Keine Bewährung für Ladendiebe: Zwei Männer müssen wegen diverser Delikte ins Gefängnis

Mit ständigen kleineren Diebstahähle haben sich ein 44- und ein 37-jähriger Mann um ihre Freiheit gebracht. Am Amtsgericht Tettnang wurden sie zu zehn bzw. sechs Monaten Haft verurteilt, nachdem zuvor Geld- und Bewährungsstrafen von anderen Staatsanwaltschaften und Amtsgerichten und ihr Verhalten nicht verändert haben.

Zu zehn bzw. sechs Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung hat Richter Christian Pfuhl am Mittwoch im Amtsgericht Tettnang zwei Männer im Alter von 44 und 37 Jahren verurteilt. Sie sollen mehrere Diebstähle begangen haben, einen davon gemeinschaftlich. Der Ältere fuhr, so hieß es vor Gericht, außerdem zwölf Mal ohne Führerschein und erhielt dafür zusätzlich drei Monate Fahrverbot. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Ravensburg haben die beiden einen Teil ihres Lebensunterhalts mit Diebstählen verdient, weshalb sie unter anderem wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angeklagt waren. Beide haben einschlägige Vorstrafen, seitdem sie aus Transkaukasien nach Deutschland kamen. In den angeklagten Fällen sei Gewerbsmäßigkeit nicht beweisbar, meinte allerdings Pfuhl.

Drei Mal an einem Tag geblitzt

Der 44-Jährige erhielt einen Mercedes A-Klasse nach seinen Aussagen von einem Freund. Angeblich wollte er ihn in seine Heimat überführen. Mit dem Fahrzeug war im Dezember 2017 vor allem im Schussental zwischen Friedrichshafen und Weingarten unterwegs. Das Auto hatte Ulmer Kennzeichen mit Stempel des Landratsamts Ravensburg. TÜV hatte es nicht, wie Pfuhl bemerkte. 14 Mal wurde der Mann in drei Wochen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen geblitzt. Zwei Fälle wurden eingestellt, weil er bei einer Fahrt drei Mal an einem Tag geblitzt wurde. Als er im Januar verhaftet wurde, konnte er keinen Führerschein vorlegen. "Den habe ich verloren", behauptete der 44-Jährige. Angeblich hat er ihn in seiner Heimat erworben. Allerdings hätte er ihn nach sechs Monaten in Deutschland umschreiben müssen, so Pfuhl. "Das habe ich nicht gewusst", sagte der ältere Angeklagte, also Fahrlässigkeit. Das Gegenteil ließ sich nicht beweisen.

Gesichtscremes im Wert von über 100 Euro

Der 37-jährige stahl, hieß es in der Anklageschrift, bei einem Discounter in Ravensburg im September 2017 eine Flasche Himbeergeist, Wert etwa 9 Euro, und wurde erwischt. Das gab er zu und erklärte, er wollte den Alkohol selber trinken. Der 44-Jährige wurde im Oktober 2017 bei einem Lebensmitdiscounter in Weingarten ertappt, als er zwei Stangen Zigaretten im Wert von 110 Euro stahl, was er ebenfalls zugab. Problematischer war da der Diebstahl von sechs Gesichtscremes im Wert von über 100 Euro in einem großen Markt in Friedrichshafen-Manzell im Januar dieses Jahres. Der 44-Jährige steckte die Cremes ein, wie er erklärte. Währenddessen soll der 37-Jährige den Blick auf ihn mit seinem Körper verstellt haben. Das bestritten die beiden. Sie seien nicht gleichzeitig in dem Markt gewesen. Ein Kaufhausdetektiv sagte jedoch aus, dass sie zusammen gekommen seien und er die Szene gesehen habe. Der 44-Jährige behauptete, die Gesichtscreme gestohlen zu haben, um sie einer Frau zu schenken.

Seit März 2017 ist der 44-Jährige in Deutschland. Im Mai und August jenes Jahres verurteilten ihn bereits zwei Gerichte wegen Diebstahls. Im April dieses Jahres das Amtsgericht Heidelberg zu fünf Monaten Haft, die in Tettnang ins Urteil einbezogen wurden. Nach eigenen Angaben floh er aus seiner Heimat, weil sein Leben bedroht sei. Der 37-Jährige ist seit 2015 in Deutschland, er wollte nach seinen Angaben hier Arbeit finden, nun hat er sieben einschlägige Vorstrafen. Beide stellten Asylanträge, die abgelehnt wurden. Sie wollen angeblich zurück in ihre Heimat.