Friedrichshafen Katholischer Frauenbund feiert 100. Geburtstag

Der Zweigverein Friedrichshafen des Katholischen Deutschen Frauenbunds feiert am 6. Oktober seinen 100. Geburtstag. In seiner Blütezeit hatte der Verein 600 Mitglieder, mittlerweile sind es etwa 50. Die Verantwortlichen wünschen sich, dass wieder mehr jüngere Frauen dazukommen. Denn die Frauen seien in den 100 Jahren mutiger, lauter und politischer geworden – auch innerhalb der katholischen Kirche, wie Vorsitzende Stephanie Glatthaar sagt.

In Feierlaune sind die Mitglieder des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB): Der Zweigverein Friedrichshafen feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Deshalb wird am Freitag, 6. Oktober, zu Gottesdienst, Festakt und Kabarett eingeladen. Im Frauenbund hat sich in diesem vergangenen Jahrhundert viel verändert, vor allem das Selbstverständnis. Allein mit Basteln, Handarbeit, Gymnastik, Vorträgen und dem Organisieren von Basaren für einen guten Zweck ist es längst nicht mehr getan, wie die Vorsitzende Stephanie Glatthaar erklärt. Die Frauen seien vor allem mutiger, lauter und politischer geworden – auch und gerade innerhalb der katholischen Kirche.

Natürlich geht der Blick bei einem Jubiläum zunächst in die Vergangenheit. Auch wenn viele Unterlagen im Zweiten Weltkrieg verloren gingen, geht aus den Aufzeichnungen des ehemaligen Stadtpfarrers Mohr doch hervor, dass es der Initiative von Maria Hölzer zu verdanken war, dass 1917 die Gründung des KDFB-Ortsvereins ermöglicht wurde. Als erste Vorsitzende war sie fast 30 Jahre im Amt. Es folgten Zeiten, in denen man sich im Saal des Buchhorner Hofes oder im Saal der Zeppelin-Wohlfahrt traf. An gute Jahre erinnert sich auch die heute 90-jährige Margarete Westerholt, die von 1978 bis 1986 dem Frauenbund vorstand. "Wir haben damals zum Beispiel auch den Besuchsdienst im neu eröffneten Alten- und Pflegeheim Karl-Olga-Haus organisiert." Sie berichtet davon, dass sie nicht nur auf Diözesanebene vertreten gewesen sei, sondern sogar als Bundesdelegierte des Frauenbundes an den jährlichen Sitzungen in Bad Honnef teilgenommen habe.

Hatte der Häfler Frauenbund in seiner Blütezeit 600 Mitglieder, sind es mittlerweile noch etwa 50. Dass eine junge katholische Frau mehr oder weniger selbstverständlich in den Frauenbund eintritt, wie Margarete Westerholt aus ihrer eigenen Jungend zu berichten weiß, diesen Automatismus gibt es nicht mehr. Dennoch: Die Emanzipation war immer schon ein Thema im KDFB. Barbara Kunz betont: "Mir ist es wichtig, dass die Idee des Frauenbundes weiterlebt. Ich freue mich deshalb besonders, dass es in meinen Gemeinden gelungen ist, acht Frauen mittleren Alters zum Mitmachen zu motivieren." Kunz ist Gemeindereferentin der Innenstadtgemeinden St. Nikolaus, St. Canisius und St. Columban und geistige Beirätin des Häfler Frauenbundes. Sie wäre für weitere jüngere Mitglieder dankbar.

Dass es an Einsatz und Engagement der neuen Führungsspitze nicht mangelt, darüber gibt es gerade in der jüngeren Vergangenheit viele Belege. Seit Jahren werden der Tag der Diakonin unterstützt und das Frauendiakonat gefordert. Bei der Ausrichtung des jährlichen Weltgebetstags wird traditionell auch der Schulterschluss mit den Frauen der evangelischen Gemeinden gesucht. "Ist Prostitution eine moderne Form der Sklaverei?" Auch solche Fragestellungen bringt der DKSB in die gesellschaftliche Diskussion ein. Eine Frau als Pfarrerin? Und das in der katholischen Kirche? "Ich könnte mir dieses Amt für mich durchaus vorstellen", sagt Barbara Kunz selbstbewusst.