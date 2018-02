Friedrichshafen Kastanienfällung 2015 in Ailingen: Volkwein akzeptiert murrend 15.000 Euro Strafe

Der Friedrichshafener Bauunternehmer Michael Volkwein muss für die Fällung von acht etwa 150 Jahre alten Kastanien Ende 2015 in Ailingen 15.000 Euro Strafe zahlen.

Vor Strafrichterin Heike Jakob landete am Freitag das Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Fällung von acht rund 150 Jahre alten Kastanienbäumen auf dem ehemaligen Areal "Altes Rathaus" Ende 2015 in Ailingen. Veranlasst hatte dies Michael Volkwein von der Firma Volkwein und Eberle GmbH, die das Grundstück bei einer Zwangsversteigerung erwarb und auf dem ein Mehrfamilienhaus gebaut werden soll. Das Landratsamt hält die Baumfällaktionen für illegal und verhängte nach dem Bundesnaturschutzgesetz eine Geldstrafe von 15.000 Euro, gegen die sich Michael Volkwein wehrte. Am Ende blieb es allerdings dabei, weil Volkwein und seinen Verteidiger Hans Jörg Krause den Widerspruch zurückzogen, nachdem Richterin Jakob unmissverständlich darauf hinwies, dass sie über diese Buße hinausgehen könne. "Ich bin daran nicht gebunden", so Jakob.

Nach Volksweins Darstellung und des damals zuständigen Sachbearbeiters beim Umweltamt des Landratsamts erkundigte sich Volkwein telefonisch am 29. Oktober 2015 beim Landratsamt, was bei einer Baumfällung zu beachten sei. Daraufhin erklärte der Sachbearbeiter ihm, dass zwischen dem 1. März und 30. September keine Fällung erfolgen darf und keine besonders geschützten Arten gefährdet werden dürfen. Der Sachbearbeiter wusste aber laut Aussage nicht, dass es um die Kastanienbäume auf dem damaligen Parkplatz Kirchweg/Ittenhauser Straße ging.

Volkwein wartete nicht lange und ließ gleich am folgenden Samstag, 31. Oktober, Bäume beschneiden, was Anwohner, Ortschaftsräte und Behördenvertreter stoppten. Stück um Stück, in drei weiteren Fällaktionen, ließ Volkwein dann die Bäume beseitigen – am 14. November, 1. Dezember und 18. Dezember, wie Richterin Jakob auflistete. "Ich hatte das Gefühl, dass er möglichst schnell vollendete Tatsache schaffen wollte", erklärte der ehemalige Mitarbeiter des Umweltamts.

Volkwein behauptete in der Verhandlung, vom Umweltamt kein Verbot der Fällung erhalten zu haben. Stattdessen schimpfte er: "Bei jedem Falschparken krieg ich vom Landratsamt ein Schreiben und hier bekomme ich keinerlei Reaktion." Laut ehemaligen Mitarbeiter war jedoch mündlich abgesprochen, dass erst ein Gutachten vorliegen muss, aufgrund dessen die Behörde dann beurteilen werde, ob eine Fällung erfolgen kann. Ein solches Gutachten brachte Volkwein dann auch bei, es wurde jedoch vom Landratsamt zunächst zurückgewiesen, weil es nach Ansicht der Behörde zu wenig den Artenschutz, wie Nisthöhlen von Fledermäusen, berücksichtigte. Volkwein argumentierte auch mit der angeblich mangelnden Verkehrssicherheit. Gefahr sei im Verzug gewesen, da ein Auto durch einen runterfallenden Ast nach einem Starkwind beschädigt worden sei. "Es wollte niemand die Verantwortung übernehmen", sagte Volkwein. Sein Verteidiger Hans-Jörg Krause behauptete: "Mein Mandant ist froh, dass keinem Kind ein Ast auf den Kopf gefallen ist." Michal Bussek, Leiter des Rechts- und Ordnungsamt des Landratsamts, kommentierte: "Sie haben das Grundstück ersteigert, um darauf zu bauen. Doch da gab es ein Hindernis und dieses Hindernis haben Sie beseitigt." Richterin Jakob machte nach zum Teil bissigen Auseinandersetzungen zwischen Krause und Bussek klar, sie sehe hier drei verbotene Baumfällaktionen, von denen jede mit bis zu 50.000 Euro Strafe belegt werden könne. 10 000 Euro pro Fall deutete sie an. Die 15.000 Euro des Landratsamts finde sie angesichts des zu erwartenden wirtschaftlichen Vorteils für Volkwein "sehr bescheiden". Murrend und ohne ein Fehlverhalten einzugestehen, akzeptierten Volkwein und Krause die Strafe von 15.000 Euro.