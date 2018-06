Friedrichshafen Karten für Rundgang über die Outdoor gewinnen

SÜDKURIER-Leser können am Dienstag, 19. Juni, bei der Outdoor exklusiv einen Blick hinter die Kulissen der Messe werfen. Zugang zur Messe haben ansonsten nur Fachbesucher. Wolfgang Köhle, Sprecher der Messe GmbH, wird die Gruppe durch die Hallen führen.

Treffpunkt für die SÜDKURIER-Leser, die bei unserer Verlosung ein Ticket zur Besichtigung gewonnen haben (siehe Infokasten), ist um 14 Uhr am Info-Counter im Foyer West. Nach einer kurzen Begrüßung beginnt der Rundgang über das Messegelände. Die Outdoor-Tour wird insgesamt rund zwei Stunden dauern.

Zur 25. Outdoor kommen nach Angaben der Messe Friedrichshafen vom 17. bis 20. Juni die internationalen Marktführer. 950 Aussteller aus 40 Nationen zeigen in Friedrichshafen nicht nur das gesamte Produkt- und Dienstleistungsangebot, sondern auch zahlreiche Innovationen der Branche, die dem Handel wertvolle Impulse geben und das Angebot noch vielfältiger gestalten sollen. Das Angebot erstreckt sich von Bekleidung und Schuhen über Rucksäcke, Schlafsäcke, Zelte bis hin zu Camping- und Kletterausrüstung und Branchen-Dienstleistungen für Industrie und Handel. Insgesamt belegt die Outdoor das komplette Messegelände mit allen zwölf Hallen und einer Ausstellungsfläche von 85 000 Quadratmetern.

Verlosung

Wer am Dienstag, 19. Juni, um 14 Uhr beim Outdoor-Rundgang über das Messegelände dabei sein möchte, muss nur die Telefonnummer01379/37050015 wählen (50 Cent aus dem Netz der Telekom; Handytarife abweichend). Genannt werden muss neben dem Stichwort "Outdoor" der Name, die Anschrift und die Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 15. Juni, um 12 Uhr. Beim Rundgang können zehn SÜDKURIER-Leser mit jeweils einer Begleitperson dabei sein, die Plätze werden ausgelost.