Friedrichshafen Karl Düsel: Ein Leben für die Sozialdemokratie

Häfler Urgestein erhält die goldene SPD-Nadel für 60 Jahre Parteimitgliedschaft.

Auf der weihnachtlichen Jahresabschlussfeier des SPD-Ortsvereins Friedrichshafen gab es in diesem Jahr für ein SPD-Mitglied ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern: Karl Düsel bekam für seine 60-jährige Parteimitgliedschaft die goldene SPD-Nadel überreicht. Die Laudatio zu Ehren des 92-jährigen hielt Norbert Zeller, Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Düsel, im September 1925 in Zürich geboren, begann nach seiner Kriegsgefangenschaft als Schlosser bei der ZF und gehört zu der Generation, die die ZF von Grund auf aufbauten. Er arbeitete in der Gehäuseabteilung, "die sogenannte Negerabteilung" wie Düsel einwarf, um, in der damaligen Sprache gesprochen, zu unterstreichen, welche herausfordernde Tätigkeit sich dahinter verbarg. Desweiteren war Düsel freigestellter Betriebsrat und in der betrieblichen Sozialpolitik der ZF mit dreihundert werkseigenen Wohnungen zuständig für das Wohnungswesen. Insgesamt prägte Düsel über 40 Jahre lang die ZF und war viele Jahre Mitglied im Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen. Am 1. Januar 1957 trat Düsel in die SPD ein und ist bis heute Mitglied des Friedrichshafener Ortsvereins. In diesem engagierte er sich als Ortsvereinsvorsitzender und war Delegierter auf Kreis- und Landesparteitagen. Düsel gestaltete aktiv das Leben in der Stadt Friedrichshafen, im Gemeinderat und in der SPD mit und ist auch heute, als mehrfacher Urgroßvater, stets am politischen Geschehen interessiert. Vor allem der Erhalt der Zeppelin-Stiftung läge ihm am Herzen. Das "Jamaika-Aus" habe Düsel mit den Worten "der Lindner ist einfach ein richtiger Lausbub" kommentiert.

Ebenso mit einer SPD-Nadel ausgezeichnet, mit einer silbernen, wurde Raimund Zeiler für seine 40-jährige Parteimitgliedschaft. Für ihre 10-jährige SPD-Zugehörigkeit wurden zusätzlich Jürgen Meyer und Christian Nelde geehrt. Erstmalig gab es für die Jubilare ein besonderes Geschenk: An einem noch unbekannten Standort in Friedrichshafen wird ein Baum zu Ehren der langjährigen Parteimitglieder der SPD gepflanzt werden. Am Fuße des Baumes wird eine Tafel angebracht, die über Name und Anzahl der Jahre der Parteimitgliedschaft Auskunft gibt. Der Baum, als Symbol für das Leben, wird voraussichtlich ein großkroniger Nussbaum und nicht nur die Jubilare zum Verweilen einladen. Im April 2018 wird mit der Pflanzung des Baumes der Gutschein eingelöst.

Einen Jahresrückblick auf das vergehende Jahr und einen Ausblick auf das kommende gab Fraktionsvorsitzender Dieter Stauber. Die Liste der Themen ist lang, weshalb auch der Gemeinderat eine zusätzliche Sitzung am 18. Dezember einberufen wird, um ohne Altlasten ins neue Jahr starten zu können. Die drei Themen, die die SPD auch im Jahr 2018 weiter beschäftigen werden sind der Haushalt, genauer der Doppelhaushalt von Stadt Friedrichshafen und Zeppelin-Stiftung, dessen Antragsfrist letzten Freitag endete. Als zweites die Umsetzungsphase des ISEK, des integrierten Stadtentwicklungskonzepts, für das Gelder in Höhe von 4,4 Millionen Euro für 17 Handlungsfelder, als Chance für eine Stadt der kurzen Wege, eingeplant sind. Und als drittes Thema die ZF und die Zeppelin-Stiftung, wobei ein möglicher Börsengang der ZF als kritisch für ZF und Zeppelin-Stiftung bewertet wird.

Die Begrüßung der Neumitglieder und Moderation übernahm SPD-Ortsvereinsvorsitzender Roland Kaczmarek. Er bedankte sich für das Engagement, das die Parteimitglieder während des Wahlkampfs für die Bundestagswahl der Partei entgegenbrachten. Auch Luca Baumann, Kreisvorsitzender der Jusos, war anwesend, als zwei der sieben neuen Juso-Mitgliedern das Parteibuch überreicht wurde.