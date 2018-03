Friedrichshafen Kantorei an der Schlosskirche probt für Karfreitag

Eine Passion im Geist der Aufklärung singt die Kantorei an der Schlosskirche in Friedrichshafen am 30. März 2018. Sie hat sich das Werk "Gethsemane und Golgatha" von Friedrichs Schneider vorgenommen.

Es ist der tiefste Punkt der Passion: "Vater, warum hast du mich verlassen?", ruft Jesus, hier im Tenor. Milde kommt die Antwort vom Chor, auf Melodien voll Trost und Zuversicht: "Ich habe dich einen Augenblick allein gelassen, aber mit ewiger Gerechtigkeit will ich dich krönen." Kantor Sönke Wittnebel bricht ab. "Bei 'Gerechtigkeit' habe ich eine Bitte, könntet ihr das 'ch' noch später auf die punktierte Silbe legen? Und wenn ihr zum oberen Ton geht, reicht es, wenn ihr weicher klingt." Noch dreimal singen die Sänger den Choral, bis er feierlich und zärtlich klingt. Die Schlosskirchenkantorei probt für ihr Karfreitagskonzert.

Sie üben das Oratorium "Gethsemane und Golgatha" von Friedrich Schneider, wieder ein unbekanntes Werk. "Dahinter steht der Gedanke, die Passionsgeschichte in immer neuem Gewand zu zeigen, dass der gleiche Inhalt in verschiedenen Zeiten auch unterschiedlich gedeutet wurde", sagt Wittnebel. Schneider ist vom Geist der Aufklärung geprägt: Er sieht das Geschehen von Ostern her. Jesus leidet zwar, aber über allem leuchtet die Gewissheit, dass er Sieger bleibt. "Die Musik ist festlich und tröstlich. Sie weist jeden persönlich darauf hin, dass unsere Trennung von Gott in Nähe verwandelt wird", sagt Wittnebel.

Schneider lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, er war Organist an der Leipziger Thomaskirche und Musikdirektor des Stadttheaters. Als Komponist bekannt machte ihn sein Oratorium "Das Weltgericht" bekannt, das die Kantorei 2013 aufführte.

"Gethsemane und Golgatha" schrieb er 1838. Es beginnt mit Jesu' Gebet in Gethsemane und dem Verrat des Judas, erzählt die Anklageszene vor Pontius Pilatus, die Kreuzigung und die Worte Jesu' am Kreuz. "Schneider setzt die Geschichte als bekannt voraus, er muss nicht alles erzählen", sagt Sönke Wittnebel. Stattdessen schiebt er Gebete und Gesänge der Frauen um Jesus, Spottlieder der römischen Wache und einen Lobgesang des Johannes ein. Er wählt gewagte Instrumentalisierungen. Der Solotenor etwa muss sich gegen Posaunen und Trompeten durchsetzen. "Ich bin selbst gespannt, wie das klingt, es gibt keine Aufnahmen davon", sagt Wittnebel. Die Melodien der Choräle waren den Gemeinden bekannt und zum Mitsingen gedacht. Auch am Karfreitag ist das Publikum dazu eingeladen.

Die Aufführung beginnt am Karfreitag, 30. März um 17 Uhr in der Schlosskirche Friedrichshafen. Tickets für 13/17/21 Euro unter http://ticket.suedkurier.de, Informationen unter http://www.evkirchenmusik-fn.de