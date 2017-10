Friedrichshafen Kai Eichler wagt sich erneut an einen Weltrekord

Kai Eichler will 160 Kilometer in Feuerwehrkluft laufen – Rolls-Royce-Power-Systems-Chef Andreas Schell läuft mit. Start ist laut Mitteilung von MTU am 20. Oktober im MTU-Training-Center.

Kai Eichler will’s noch mal wissen: Schafft er es, 160 Kilometer in voller Feuerwehrschutzausrüstung zu laufen – und das innerhalb von 48 Stunden? Für den Werksicherheits-Mitarbeiter der MTU Friedrichshafen und leidenschaftlichen Feuerwehrmann, der auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Immenstaad ist, fällt der Startschuss am Freitag, 20. Oktober, um 18 Uhr im Training-Center der MTU (Leutholdstraße 9) zum neuerlichen Weltrekordversuch. Und nicht nur für ihn: Andreas Schell, Vorstandschef der Rolls-Royce Power Systems, zu der MTU gehört, läuft mit – aber nicht in Feuerwehruniform. Jeder, der die beiden anfeuern will, ist laut MTU-Mitteilung willkommen. Das MTU-Training-Center ist während des gesamten Laufs geöffnet. Der Kinderhospizdienst Amalie, für den Kai Eichler ehrenamtlich tätig ist, ist dankbar für Spenden der Besucher.

Das MTU-Training-Center ist kein Fitnessstudio, sondern hier trainieren normalerweise Monteure, MTU Motoren zu warten. Von Freitag, 20. Oktober, 18 Uhr, bis spätestens Sonntag, 22. Oktober, 18 Uhr, bilden die zig Tonnen schweren MTU-Motoren die Kulisse für den Weltrekordversuch mit Chef-Begleitung. Kai Eichler startet auf seinem Laufband am Freitag, 20. Oktober, um 18 Uhr. Den Finger am Abzug der Startpistole hat Richard Ringer, deutscher und europäischer Langstreckenmeister, der ebenfalls bei Rolls-Royce Power Systems arbeitet. Andreas Schell steigt ein paar Stunden später ein und will bis zum Schluss mitlaufen. Zum Start in den zweiten Lauftag am Samstag, 21. Oktober, um 18 Uhr kommen die Blechles-Buaba ins MTU-Training-Center. Die Power-Blechmusiker aus der Region Friedrichshafen blasen zum Durchstarten in die zweiten 24 Stunden.

Kai Eichler und Andreas Schell hoffen auf möglichst viel Publikum. „Wir sind froh um jeden Besucher, der uns anspornt und verhindert, dass es uns allzu langweilig wird“, sagt Eichler. Er weiß, wovon er spricht, denn der hat bereits zwei Weltrekorde aufgestellt: die längste gelaufene Distanz und die schnellsten 100 Kilometer, jeweils in kompletter Feuerwehrausrüstung. Die wiegt mit Atemschutzgerät und Stiefeln immerhin 25 Kilogramm. Im Frühjahr dieses Jahres hatte Kai Eichler seinen Versuch, 150 Kilometer innerhalb 48 Stunden zu laufen, abbrechen müssen. „Da haben einige Details nicht gepasst. Die haben wir jetzt verbessert, zum Beispiel die Ernährung.“ Eigentlich wollte er ja nach dem Abbruch nicht mehr in Feuerwehruniform laufen. „Aber bei genauem Nachdenken fand ich, es wäre machbar gewesen – also will ich’s noch mal versuchen“, sagt Eichler. Am frühen Sonntagnachmittag, so schätzt Kai Eichler, dürfte er die 160 Kilometer geschafft haben. „Wenn ich dann noch Lust, Kraft und Füße habe, mache ich vielleicht noch bis 18 Uhr“, sagt er.

Andreas Schell hat’s ein bisschen leichter als Kai Eichler: Er läuft im MTU-Trikot. „Ich habe vor Herrn Eichler den größten Respekt, dass er sich selber solche Herausforderungen stellt. Dass er den Lauf auch noch zugunsten des Ambulanten Kinderhospizdienstes Amalie unternimmt, gibt seinem Vorhaben eine weitere, soziale Dimension“, sagt Schell. „Da ist es Ehrensache, dass wir als Arbeitgeber ihn unterstützen, und für mich ist es ebenfalls eine Herausforderung, mit ihm mitzuhalten und ihn zu motivieren, weiterzulaufen.“ Schell braucht sich allerdings nicht zu verstecken. Er ist passionierter Triathlet und Marathonläufer.