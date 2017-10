Friedrichshafen Kai Eichler muss Rekordversuch abbrechen

Der Weltrekord war nicht mehr weit, aber Feuerwehrmann Kai Eichler musste am Sonntag gegen 13.30 Uhr aus medizinischen Gründen seinen Rekordversuch abbrechen.

Nach mehr als 42 Stunden hatte er schon fast 140 Kilometer in kompletter Feuerwehrschutzkleidung samt Helm, mit Atemschutzgerät auf dem Rücken, Feuerwehrbeil und Atemschutzmaske am Gürtel und in Feuerwehrstiefeln auf einem Laufband zurückgelegt. Das Ziel war es, innerhalb von 48 Stunden 160 Kilometer weit zu marschieren.

Zu Eichlers Unterstützung und Motivation ist Andreas Schell, Vorstandschef von Rolls-Royce Power Systems, zu der MTU gehört, auf einem Laufband daneben bis zum Abbruch des Rekordversuchs mitgelaufen, allerdings in normaler Laufkleidung. "Ob der Rekord erreicht wurde oder nicht, das ist nicht wirklich wichtig", sagte Schell. Er zollte höchste Anerkennung für die unglaubliche Leistung des Feuerwehrmanns. Nach dem Abbruch des Laufs wurde Eichler nach medizinischer Behandlung durch eine Werksärztin und Sanitäter zur Erholung von seiner Familie nach Hause gebracht.