Friedrichshafen Jugendliche randaliert in Asylbewerberunterkunft

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung, die sich in einer Friedrichshafener Asylbewerberunterkunft ereignet hat. Laut Polizeibericht soll eine 17-Jährige eine Zimmertür eingetreten haben.

Wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen eine 17-Jährige. Die Jugendliche ist am späten Mittwochabend in Friedrichshafen in einem Zimmer einer Unterkunft für Flüchtlinge, Wachirweg, mit einem 19-Jährigen in Streit geraten.

Laut Polizeibericht wird der 17-Jährigen vorgeworfen, sie habe laut Zeugenaussagen eine Zimmertür eingetreten und einen Tisch umgeworfen. Die Jugendliche hätte das Gebäude wegen Hausverbots nicht betreten dürfen.