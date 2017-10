Friedrichshafen Jonas Lüscher liest im Kiesel aus "Kraft"

Der Schriftsteller versteht Literatur als Mittel zur Welterkenntnis, die der Wissenschaft durchaus überlegen sein kann. Sein Buch über einen Tübinger Professor in den USA hat weit mehr als den bloßen Erzählfaden zu bieten.

Die Auftaktlesung in der neuen Spielzeit der Veranstaltungen des Kulturbüros Friedrichshafen gehörte Jonas Lüscher und seinem Buch „Kraft“ (Verlag C.H. Beck), einem intellektuell anspruchsvollen, scharf beobachteten, fein getexteten und witzig geschriebenen Roman über einen Tübinger Rhetorikprofessor namens Richard Kraft. Beruflich erfolgsverwöhnt, privat mindestens doppelt beziehungsgescheitert und dadurch mit finanziell ruinösen Konsequenzen belastet, bietet sich ihm eine ungewöhnliche Chance als Ausweg aus seinen Problemen.

Ein alter Studienfreund lädt ihn nach Stanford, um an einem philosophischen Wettbewerb teilzunehmen, ausgelobt von einem schwerreichen Silicon-Valley-Unternehmer und ein Preisgeld von einer Million Dollar in Aussicht stellend. In Anlehnung an Leibniz’ Antwort auf die Theodizee-Frage soll Kraft in einem 18-minütigen Vortrag begründen, weshalb alles, was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern können.

Jonas Lüscher las im Kiesel zwei vollständige Kapitel vor. Das eine beschreibt Kraft, der auch in Stanford seiner Schreibblockade und seiner in Europa vermeintlich zurückgelassenen Midlifecrisis nicht entfliehen kann, bei einem Ruderausflug: „Kraft rudert gerne. Im Einer. Der Gleichschlag liegt ihm nicht.“ Was ihm auch nicht liegt, ist das kanaldurchzogene Marschland von Bair Island, für das andere Regeln gelten als für den heimischen Neckar. Kraft vertraut auf seine geistige Überlegenheit und gestählte Muskelkraft, schlägt alle Einweisungsgebote arrogant in den Wind und landet schließlich völlig nackt und durchnässt in der wärmenden Rettungsdecke des Ruderinstructors.

In diesem Text sitzt jedes Wort an genau der richtigen Stelle; konzentriertes Zuhören ist erforderlich, um in den vollen Genuss von Lüschers Lesung zu kommen. Wer’s schon gelesen hat, ist klar im Vorteil, könnte man dazu sagen. Der feine Humor, die freundliche Ironie und die darunter brodelnde Verzweiflung brauchen mehr als einmaliges Zuhören. Dies dürfte auch das einzige Manko der Lesung sein, die der Autor in einer Art melodiös-rhythmischem Sprechgesang wohlklingend vortrug. Wer sich nicht gut einhören konnte, hatte Mühe, die Details zu erfassen. Alle anderen folgten fasziniert den in Worte gegossenen Beobachtungen und Rückblicken auf biografische und historische Begebenheiten.

Das zweite von Lüscher vorgelesene Kapitel handelte vom Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt am 1. Oktober 1982 und den damaligen Reflexionen Krafts und seines Freundes aus der heutigen Sicht. Klingt verschlungen, ist aber ein Prachtstück an sprachlicher Eloquenz und markiert laut Lüscher in Deutschland den Zeitpunkt der Abkehr der liberalen Parteien von sozialliberaler hin zu wirtschaftsliberaler Politik. Kraft ist ein Anhänger dieser als Lambsdorff-Papier bekanntgewordenen Wende und der Philosoph und politische Autor Jonas Lüscher sagt: „Man muss diesen liberalen Wandel verstehen, um das, was im Silicon Valley geschieht, zu begreifen.“

Den dort herrschenden technikbegeisterten Zukunftsoptimismus findet Lüscher erschreckend. Er stellt ihm deshalb die Ideen des alten europäischen Philosophieprofessors gegenüber. „Wir leben in einer Welt, in der wir das Moralische immer mitdenken müssen, wenn menschliche Akteure ins Spiel kommen“, so Lüscher. Da aber wissenschaftliche Erklärungen stets den Durchschnittswert als real betrachteten, sei die Literatur, die den Einzelfall beschreibe, viel besser dazu geeignet.

Jonas Lüscher wünscht sich eine Hinwendung zu einer narrativen Gesellschaft. Er sieht in der Vielzahl von Einzelfallerzählungen die Chance einer dichten Beschreibung, mit der ein narratives Netz geknüpft werden kann. Die Nominierungen sowohl zum Deutschen als auch zum Schweizer Buchpreis und die Spitzenlage an der SWR-Bestenliste seit Februar dieses Jahres – also seit Erscheinen des Titels – zeigen jedenfalls, dass die Lesenden im deutschsprachigen Raum begeistert teilnehmen an der narrativen Gesellschaft.