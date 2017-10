Die Musiker aus New York stehen für einen Jazz, der noch Visionen kennt. Das Publikum feiert im Casino Kulturraum das Abschlusskonzert des erstklassigen Festivals.

John Coltrane hatte eine Bezeichnung für die Sphäre, in die seine Musik vorstieß: Stellar Regions. Weiten des Weltalls, die einem den Atem rauben. Heute ist es Jon Irabagon, der zu dieser Reise ansetzt. In Friedrichshafen gelingt dem New Yorker Saxofonisten mit seinem Quartett ein Abschlusskonzert des 4. Jazz & More Festivals, das sich an den Grenzen des Spielbaren bewegt.

Mit Luis Perdomo (Klavier), Yasushi Nakamura (Bass) und Rudy Royston (Schlagzeug) versammelt Irabagon, geboren 1979, eine Mannschaft um sich, die jenseits festlegbarer Stile musiziert. Wichtig scheint dem Quartett, eine Zone zu schaffen, in der alles möglich ist und Gegensätze keine Wirkung haben. Sicher, mal beginnt ein Stück wie eine Coltrane-Ballade, mal wandelt sich das Saxofon zum lasziven "Sex-Ofon" über wohlig rollendem Blues. Sonst aber bewegt sich das Quartett über dem klar Zurechenbaren. Im Fluss der kollektiven Soli findet sich viel Vertrautes. Aber da es immer an der Grenze der Auflösung bleibt, kann man ein Spurenelement Gospel oder die Andeutung eines Standard-Themas zwar erahnen, sich aber nicht daran festmachen. Schon gar nicht angesichts der rasenden Spielgeschwindigkeit der Rhythmusgruppe, über deren peitschendem Swing Irabagon ein Stop-and-go-Spiel betreibt, wie es avantgardistischer nicht sein könnte. Irabagon hebt sogar das Zeitgefühl auf: sein Saxofon klingt bisweilen wie eine rückwärts abgespulte Tonaufnahme des eigenen Spiels. Auf diese Weise scheint selbst die schon produzierte Musik, als sei sie wieder rückholbar. Zu dieser Zeitschlaufe passt, dass das Quartett bereits Stücke seines neuen Albums spielt: "Dr. Quixotic’s Traveling Exotics" heißt es und vertrieben wird es erst in einem halben Jahr. Obwohl die CD beim Konzert schon verkauft wird, prangt auf dem Cover deshalb das Erscheinungsjahr 2018.

Erstaunlicherweise wird das Publikum nicht abgehängt, sondern es feiert die Musiker euphorisch – zumal es staunt, dass das, was man für Free Jazz hält, keine chaotischen Exkurse darstellt: auf den Punkt kommt die Band wieder zusammen. Scharfkantig spielt sie dann unisono Ton für Ton. Vordergründiges Durcheinander erscheint so im Licht des Wunderwerks, das musikalische Regeln hat. Sie tun ihre Wirkung, auch wenn sie nicht ersichtlich sind. Die Verblüffung darüber ist so groß wie über das Energieniveau: Es ist auch diese gemeinsam zunehmende Kraft, durch die sich die disparaten Beiträge von Saxofon, Klavier, Bass und Schlagzeug zur Speerspitze bündeln, bis weit über den Punkt hinaus, zu dem man eine weitere Steigerung für möglich hielt. Aber offenbar geht Irabagon auch das nicht weit genug. Zuletzt bläst er nur noch tonlos Luft durch die Klappen seines Saxofons – in Gedanken bei einem Sound, der Vision bleibt.